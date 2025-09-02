https://ria.ru/20250902/tigr-2039005335.html

В Приморье нашли погибшего краснокнижного тигра

В Приморье нашли погибшего краснокнижного тигра

В Приморье нашли погибшего краснокнижного тигра

Туша краснокнижного амурского тигра найдена на побережье в Ольгинском районе Приморья, её отправили на экспертизу, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Туша краснокнижного амурского тигра найдена на побережье в Ольгинском районе Приморья, её отправили на экспертизу, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. Ранее в соцсетях распространилось видео с тушей хищника на берегу моря. Автор кадров говорит, что он находится в Ольгинском районе. "Отправили на экспертизу. Внешних (признаков насильственной смерти – ред.) нет", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что туша сильно повреждена от длительного нахождения в воде, поэтому можно и не увидеть пулевые отверстия. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.

