В Приморье нашли погибшего краснокнижного тигра
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Туша краснокнижного амурского тигра найдена на побережье в Ольгинском районе Приморья, её отправили на экспертизу, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. Ранее в соцсетях распространилось видео с тушей хищника на берегу моря. Автор кадров говорит, что он находится в Ольгинском районе. "Отправили на экспертизу. Внешних (признаков насильственной смерти – ред.) нет", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что туша сильно повреждена от длительного нахождения в воде, поэтому можно и не увидеть пулевые отверстия. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
