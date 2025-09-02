https://ria.ru/20250902/terakt-2038974262.html

Родственники отреклись от обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе"

Родственники отреклись от обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе"

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Родственники фигурантов дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" не хотят общаться с ними, сообщил РИА Новости один из участников судебного процесса, проходящего во Втором западном окружном военном суде. "Судя по всему, родственники подсудимых прекрасно понимают создавшуюся ситуацию и не горят желанием общаться. За весь период рассмотрения дела только от одного адвоката поступало ходатайство о разрешении звонков пожилым родителям одному из ингушских обвиняемых", — сказал собеседник агентства. Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей. Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд.

