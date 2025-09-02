https://ria.ru/20250902/tema-2039183764.html

Пентагон рассказал о теме анонсированного выступления Трампа

Пентагон рассказал о теме анонсированного выступления Трампа

ВАШИНГТОН, 2 сен — РИА Новости. Запланированное на 21:00 мск заявление президента США Дональда Трампа из Овального кабинета будет связано с вопросом штаб-квартиры Космического командования страны, следует из анонса Пентагона. Как указано в опубликованном анонсе Службы распространения визуальной информации Министерства обороны США (DVIDS), трансляция выступления президента запланирована с 13:50 до 15:00 по восточному летнему времени (20:50-22:00 мск). "Объявление о штаб-квартире Космического командования США", — говорится в описании темы трансляции. Согласно расписанию американского лидера, Трамп во вторник в 21:00 по московскому времени выступит из Овального кабинета Белого дома с заявлением на необъявленную тему. Как сообщила журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрих со ссылкой на Белый дом, речь президента связана с Пентагоном и будет содержать "будоражащее" объявление. Ранее американские СМИ уже сообщали, что Трамп может перенести штаб-квартиру Космического командования из штата Колорадо, определенного предыдущей администрацией, в штат Алабама. Решение о выборе города Колорадо-Спрингс принимал предыдущий президент Джо Байден.

