15:32 02.09.2025
Орловский вуз направил бойцам СВО генераторы и маскировочные сети
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Орловский государственный университет имени Тургенева отправил участвующим в спецоперации бойцам гуманитарную посылку, в ее составе – генераторы, маскировочные сети и необходимые расходные материалы, сообщили в пресс-службе вуза. "Представители Орловского государственного университета имени Ивана Сергеевича Тургенева направили очередную партию груза в рамках акции "Вузы для фронта"… В комплект отправленной помощи вошли около 50 кубометров фольгированного утеплителя, 20 кубометров сетки-рабицы для обустройства противодроновых приспособлений, три бензиновых генератора, маскировочные сети, а также несколько бензопил и расходные материалы к ним", – говорится в сообщении. Отмечается, что груз направили в распределительный центр, откуда его доставят по месту назначения, загрузку материалов проводили курсанты Военно-учебного центра при университете. "Оказание поддержки для наших бойцов – одна из важнейших задач для нас. Нашим защитникам очень важны поддержка, забота и внимание. Направленные им материалы позволяют оборудовать места расположения. Любой вклад имеет значение: студенты изготавливают окопные свечи, плетут маскировочные сети, активно участвуют в погрузке-разгрузке материалов", – отметил исполняющий обязанности ректора вуза Павел Меркулов, которого цитирует пресс-служба.
