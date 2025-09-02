https://ria.ru/20250902/svo-2039111961.html

"Берут без личного состава". На Украине удивились тактике российских войск

2025-09-02

"Берут без личного состава". На Украине удивились тактике российских войск

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российские операторы дронов настолько плотно работают беспилотниками, что иногда берут под контроль населенные пункты практически без участия штурмовиков, сообщил в эфире украинского YouTube-канала Alpha media инструктор ВСУ Антон Черный."Есть люди из "Рубикона" на каком-то направлении, они создают такие серьезные kill zone (зоны поражения. — Прим. ред.) — практически без личного состава могут отбить тот или иной населенный пункт", — рассказал он.Также Черный отметил, что российские операторы часто запускают настолько много дронов, что буквально не дают боевикам ВСУ поднять голову и им приходится "бороться с жаждой, выжимая влажные салфетки".Накануне замминистра обороны России Алексей Криворучко на заседании коллегии Минобороны сообщил, что испытательный центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон" за год уничтожил в зоне СВО четыре тысячи средств связи, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), РЛС и подавил более 44 тысяч FPV-дронов.

