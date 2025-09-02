Рейтинг@Mail.ru
"Берут без личного состава". На Украине удивились тактике российских войск
14:49 02.09.2025 (обновлено: 18:34 02.09.2025)
"Берут без личного состава". На Украине удивились тактике российских войск
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российские операторы дронов настолько плотно работают беспилотниками, что иногда берут под контроль населенные пункты практически без участия штурмовиков, сообщил в эфире украинского YouTube-канала Alpha media инструктор ВСУ Антон Черный."Есть люди из "Рубикона" на каком-то направлении, они создают такие серьезные kill zone (зоны поражения. — Прим. ред.) — практически без личного состава могут отбить тот или иной населенный пункт", — рассказал он.Также Черный отметил, что российские операторы часто запускают настолько много дронов, что буквально не дают боевикам ВСУ поднять голову и им приходится "бороться с жаждой, выжимая влажные салфетки".Накануне замминистра обороны России Алексей Криворучко на заседании коллегии Минобороны сообщил, что испытательный центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон" за год уничтожил в зоне СВО четыре тысячи средств связи, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), РЛС и подавил более 44 тысяч FPV-дронов.
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российские операторы дронов настолько плотно работают беспилотниками, что иногда берут под контроль населенные пункты практически без участия штурмовиков, сообщил в эфире украинского YouTube-канала Alpha media инструктор ВСУ Антон Черный.
"Есть люди из "Рубикона" на каком-то направлении, они создают такие серьезные kill zone (зоны поражения. — Прим. ред.) — практически без личного состава могут отбить тот или иной населенный пункт", — рассказал он.
Дежурство расчета ЗРК Тор-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Российская ПВО сбила 151 дрон ВСУ за сутки
25 августа, 12:18
Также Черный отметил, что российские операторы часто запускают настолько много дронов, что буквально не дают боевикам ВСУ поднять голову и им приходится "бороться с жаждой, выжимая влажные салфетки".
Накануне замминистра обороны России Алексей Криворучко на заседании коллегии Минобороны сообщил, что испытательный центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон" за год уничтожил в зоне СВО четыре тысячи средств связи, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), РЛС и подавил более 44 тысяч FPV-дронов.
Боец 40-й бригады морской пехоты - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
"Они не выдерживают". На что решились штурмовики под Сумами
1 сентября, 08:00
 
СВОВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФдроныВ мире
 
 
