"Все пойдет прахом": на Западе предупредили о катастрофе после конца СВО
Окончание СВО может обернуться крахом Европейского союза и НАТО, заявил американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала GBNews. РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Окончание СВО может обернуться крахом Европейского союза и НАТО, заявил американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала GBNews.“Меня спросили: “Ну, как ты думаешь, что произойдет в результате этого конфликта, который разразится на Украине?” Я сказал: “Это будет концом НАТО”. <…> Я думаю, что все пойдет прахом”, — сказал он.При этом, уточнил Макгрегор, это предсказание может относиться и к Европейскому союзу, который сейчас находится в хрупком положении.После начала СВО страны Запада усилили санкционное давление на Россию. Москва, в свою очередь, подчеркивала, что справится и с новыми ограничениями.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
