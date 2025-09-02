Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:40 02.09.2025 (обновлено: 11:03 02.09.2025)
Окончание СВО может обернуться крахом Европейского союза и НАТО, заявил американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала GBNews. РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Окончание СВО может обернуться крахом Европейского союза и НАТО, заявил американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала GBNews.“Меня спросили: “Ну, как ты думаешь, что произойдет в результате этого конфликта, который разразится на Украине?” Я сказал: “Это будет концом НАТО”. &lt;…&gt; Я думаю, что все пойдет прахом”, — сказал он.При этом, уточнил Макгрегор, это предсказание может относиться и к Европейскому союзу, который сейчас находится в хрупком положении.После начала СВО страны Запада усилили санкционное давление на Россию. Москва, в свою очередь, подчеркивала, что справится и с новыми ограничениями.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele ClarkeФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke
Флаг НАТО . Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Окончание СВО может обернуться крахом Европейского союза и НАТО, заявил американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала GBNews.
“Меня спросили: “Ну, как ты думаешь, что произойдет в результате этого конфликта, который разразится на Украине?” Я сказал: “Это будет концом НАТО”. <…> Я думаю, что все пойдет прахом”, — сказал он.
При этом, уточнил Макгрегор, это предсказание может относиться и к Европейскому союзу, который сейчас находится в хрупком положении.
После начала СВО страны Запада усилили санкционное давление на Россию. Москва, в свою очередь, подчеркивала, что справится и с новыми ограничениями.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
