Премьера второго сезона шоу "ВИА Суперстар!" пройдет на НТВ 6 сентября

Премьера второго сезона музыкального шоу "ВИА Суперстар!" (16+) пройдет в 20:10 на телеканале НТВ в субботу, 6 сентября 2025 года.

Премьера второго сезона музыкального шоу "ВИА Суперстар!" (16+) пройдет в 20:10 на телеканале НТВ в субботу, 6 сентября 2025 года. В шоу будут участвовать 10 музыкальных коллективов, пик популярности которых пришелся на 80-90-е и нулевые годы.Каждый выпуск "ВИА Суперстар!" будет посвящен отдельной теме: коллективы исполняют свой хит, любимые композиции, переработки современных песен и другие номера. Правила изменятся: начиная со второго выпуска проект будет покидать один коллектив — тот, кто наберет меньше всех баллов. Оценки жюри: огонь — 2 балла, фейерверк — 1 балл, пшик — 0. У судей есть одна единственная возможность за сезон спасти одну группу, но решение должно быть единогласным. При разногласиях решение о спасении единожды могут принять зрители путем голосования в студии. Так, музыканты смогут остаться в шоу при поддержке 70% и более голосов. Победителем станет коллектив, набравший наибольшее количество баллов по итогам всех выпусков.Участники этого сезона: "Аракс", "Бурановские бабушки", "Восток", "Динамит", "Лесоповал", "Сладкий сон", "Тутси", ВИА "Поющие гитары", "Блестящие", RevolveRS (Револьверы).Ведущие проекта – Вадим Такменев и Наташа Королева."Выбор участников сезона всегда проходит, с одной стороны, достаточно сложно, а с другой — легко. Несмотря на то, что у шоу есть определенный бэкграунд и артисты знают, что их ждет красивая картинка и клевый звук, они все равно сомневаются. Многие из них давно живут своей жизнью, кто-то концертной, а кто-то — нет, поэтому такое огромное количество репетиций и студийных записей кажется им весьма энергозатратной историей, и приходится убеждать. Также для нас определяющее значение имеет личная встреча, когда мы понимаем, что человек готов работать, и смотрим, готовы ли мы сами столько времени провести с этими участниками. Часто бывает, что от кого-то мы обоюдно отказываемся или берем паузу", — сказал Такменев.Он надеется, что у шоу получится реализовать большой задел на будущее и появится также третий сезон, четвертый, и пятый. Такменев не сомневается в зрительской поддержке, а сил и фантазии творческой команды хватит надолго, поэтому все шансы есть."В этом сезоне у нас просто прекрасный и очень разнообразный состав участников, что только радует. Мое особое внимание привлекли ребята из группы "Динамит". Все потому, что в юности я часто слушала песни ребят, они всегда выделялись своей харизмой. Так получилось, что я успела побывать и ведущей в "Суперстаре!" (16+), и членом жюри шоу "ВИА Суперстар!". Над обоими проектами трудится одна большая, очень дружная и профессиональная команда. Отличие заключается в том, что в ВИА на сцену выходит целая группа, а это значит, что людей, беспокоящихся за результат, еще больше", — указала Наташа Королева.Она добавила, что каждый включает "тумблер переживания", и это ощущается. Получается больше импульса, больше энергии, нацеленной на выигрыш.Также в этом году к постоянным членам звездного жюри — телеведущей Лере Кудрявцевой, музыкальному критику Сергею Соседову и певцу Стасу Пьехе — присоединится заслуженная артистка России, певица Ирина Понаровская."Пока что я не успела познакомиться с полным составом участников этого сезона, но знаю, что среди них есть группа "Лесоповал". Естественно, в 90-е на слуху был хит "Я куплю тебе дом", который слышали все, поэтому мне будет очень интересно понаблюдать за ними. Мой подход к судейству в "ВИА Суперстар!" точно не отличается, но оценивать коллективы, наверное, сложнее, потому что одно дело наблюдать за развитием артиста, а другое — за группой, особенно когда их больше трех человек и нужно следить комплексно. Но будем работать в предлагаемых обстоятельствах. В этом сезоне к нашему судейскому квартету присоединилась Ирина Понаровская. Думаю, он от этого только выиграет", — сообщила Кудрявцева.По словам Соседова, состав у нового сезона проекта просто замечательный."Меня приятно удивила группа "Лесоповал" — рад видеть музыкантов на проекте, потому что давно их знаю, долго дружил с Михаилом Таничем и Лидией Козловой, наблюдал, как менялся коллектив. Солист "Аракса" Анатолий Алешин — роскошный артист, вокалист дорогого европейского звучания. А как они себя покажут, какой им подберут репертуар — это вопрос, потому что первый выпуск — их визитки, а дальше может быть что угодно", — указал Соседов.По его словам, как они будут петь, какие будут постановки — в этом и есть загадка, непредсказуемость. Артистов в программе нельзя слушать в формате аудио, их обязательно нужно видеть. Это телевизионное шоу, и номера — настоящие концертные видеоклипы — очень важны. Концерт — это не всегда только песни, это еще и ансамбль или оркестр, декорации, костюмы — их нельзя разделять. Постановки играют колоссальную роль и часто вытягивают песню. Это учитывается при выставлении оценок.Он отметил, что на "ВИА Суперстар!" более тяжелая и интересная судейская работа, потому что сложнее сами номера. По мнению Соседова, Понаровская окажется строгой судьей, так как помнит дух того времени и может многое рассказать об участниках, которые были тогда популярны, в особенности о своих земляках, ленинградцах, группе "Поющие гитары" и ее основателе Евгении Броневицком."Я еще не познакомился со всеми участниками нового сезона, но для меня очень неожиданно, что среди них будет ВИА "Поющие гитары". Один из солистов коллектива – мой двоюродный дедушка, который помогал воспитывать мою маму и всегда был для нее близким другом. Не представляю, как я могу и буду его оценивать. Очень рад увидеть на шоу группу "Динамит", с ребятами знаком много лет, и мы вместе писали песни", — подчеркнул Пьеха.Певец также удивился появлению "Тутси", с которыми они были в одном продюсерском центре. Он заметил, что, когда он только начинал выступать, они были популярнее его, и у них было больше работы. Пьеха считает, что формат судейства в шоу "Суперстар!" и "ВИА Суперстар!" не особенно отличается — и там, и там красивые номера и много людей на сцене. Редко бывает, что исполнители выходят на сцену без балета, обрамления и фееричной постановки режиссеров.Понаровская быстро согласилась стать членом жюри в "ВИА Суперстар!"."Группы — это то, с чего начиналась моя жизнь. К тому же в этом сезоне будет участвовать ВИА "Поющие гитары", в котором стартовало все, что со мной до сих пор происходит. Поскольку у меня нет телевизора, то я нечастый зритель телепрограмм, но какие-то моменты из шоу я видела в интернете, и они были мне интересны и симпатичны. Не могу сказать, что я полностью в контенте, но жюри есть жюри — весь материал будет перед глазами, поэтому, как мне кажется, все будет очень органично. Самое главное для меня — оставаться профессиональной", — сказала Понаровская.Она отметила, что все участники шоу уже перешли определенный возрастной ценз и сегодня возрождаются, важно понять, каковы их вокальные возможности на данный момент."Я согласился на участие в "ВИА Суперстар!", поскольку знаком с проектом еще с 2008 года. Тогда я был участником второго сезона "Ты – суперстар!" (16+), где представлял "Страну Советов". Это был большой конкурс, в котором было всего две команды: "Сборная СССР" и "Сборная России". Исходя из моего опыта, могу сказать, что принципиально нет разницы, выступать сольно или коллективно в таком шоу. С командой может быть немного труднее, потому что это содружество нескольких артистов, которых объединяют общие стремления и менталитет", — уточнил Алешин.Он добавил, что "ВИА Суперстар!" — это возможность для любого артиста продемонстрировать людям свое творчество. У этого проекта миллионы зрителей, и он может подарить исполнителю активную массовую аудиторию, которой он добивается на протяжении всей своей творческой карьеры."Звонок с приглашением на "ВИА Суперстар!" неожиданно поступил моему директору и стал большой радостью и сюрпризом. До этого я уже был знаком с программой, и возникал всегда один вопрос: что за команда профессионалов делает это шоу? И вот сейчас, познакомившись с ними, могу сказать, что снимаю шляпу перед их слаженной работой. Ребята вызывают огромное уважение, особенно тем, что легко и непринужденно взаимодействуют с большими объемами информации", — указал участник "Динамита" Илья Зудин.Он подчеркнул, что группа будет выступать основным составом, который сформировался еще 26 лет назад. В этом году они снова объединились с Ильей Дуровым и уже дали совместный концерт. Фанаты поддерживают "Динамит", их эмоции подталкивают певцов к написанию новых песен и созданию клипов. На сцене "ВИА Суперстар!" они будут выступать вдвоем.По словам Надежды Ручки из группы "Блестящие", над проектом работает огромная команда профессионалов: музыкальные студии, режиссеры, балет, камеры, декорации, журналисты, грим, костюмы."Об участии в "ВИА Суперстар" нам сообщил наш продюсер Андрей Шлыков. Я не то, что согласилась, я была счастлива, потому что ждала этого! Конечно, я знала о проекте ранее и мне очень нравился его формат! Мне кажется, непросто и сольным исполнителям, и коллективам. И то, и другое интересно, и каждый вариант по-своему является вызовом, но коллективом, думаю, получается интересней и зрелищней. Я лично знакома с большей частью состава жюри, но никого из них все равно еще не знаю. И еще прекрасно понимаю, что попала в шоу. А в шоу бывает все и часто именно самое неожиданное. По словам участницы группы "Восток" Наталии Родиной, в проекте такого формата лучше участвовать коллективно — это более выигрышный вариант, потому что есть возможность экспериментировать с командой."Приглашение от "ВИА Суперстар!" пришло неожиданно, но я не испытывала сомнений по поводу участия в шоу. Давно хотелось попробовать что-то новое для себя, например, исполнить песни в другом жанре и стилистике. Правда пришлось немного поуговаривать Геннадия, чтобы он согласился участвовать. За "Суперстар!" и "ВИА Суперстар!" я следила давно, посмотрела практически все выпуски. Мне очень нравится формат шоу: масштабный, красочный, все сопровождается красивым визуалом. В отличие от других музыкальных программ, на "ВИА Суперстар!" приятно смотреть", — подытожила Родина.

