https://ria.ru/20250902/superstar-2038934029.html
Премьера второго сезона шоу "ВИА Суперстар!" пройдет на НТВ 6 сентября
Премьера второго сезона шоу "ВИА Суперстар!" пройдет на НТВ 6 сентября - РИА Новости, 02.09.2025
Премьера второго сезона шоу "ВИА Суперстар!" пройдет на НТВ 6 сентября
Премьера второго сезона музыкального шоу "ВИА Суперстар!" (16+) пройдет в 20:10 на телеканале НТВ в субботу, 6 сентября 2025 года. В шоу будут участвовать 10... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T16:00:00+03:00
2025-09-02T16:00:00+03:00
2025-09-02T16:00:00+03:00
нтв (телеканал)
россия
культура
бурановские бабушки
стас пьеха
ирина понаровская
сергей соседов
музыка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038929483_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_b6c42fa0ede6786daf8b680a064fab5e.jpg
Премьера второго сезона музыкального шоу "ВИА Суперстар!" (16+) пройдет в 20:10 на телеканале НТВ в субботу, 6 сентября 2025 года. В шоу будут участвовать 10 музыкальных коллективов, пик популярности которых пришелся на 80-90-е и нулевые годы.Каждый выпуск "ВИА Суперстар!" будет посвящен отдельной теме: коллективы исполняют свой хит, любимые композиции, переработки современных песен и другие номера. Правила изменятся: начиная со второго выпуска проект будет покидать один коллектив — тот, кто наберет меньше всех баллов. Оценки жюри: огонь — 2 балла, фейерверк — 1 балл, пшик — 0. У судей есть одна единственная возможность за сезон спасти одну группу, но решение должно быть единогласным. При разногласиях решение о спасении единожды могут принять зрители путем голосования в студии. Так, музыканты смогут остаться в шоу при поддержке 70% и более голосов. Победителем станет коллектив, набравший наибольшее количество баллов по итогам всех выпусков.Участники этого сезона: "Аракс", "Бурановские бабушки", "Восток", "Динамит", "Лесоповал", "Сладкий сон", "Тутси", ВИА "Поющие гитары", "Блестящие", RevolveRS (Револьверы).Ведущие проекта – Вадим Такменев и Наташа Королева."Выбор участников сезона всегда проходит, с одной стороны, достаточно сложно, а с другой — легко. Несмотря на то, что у шоу есть определенный бэкграунд и артисты знают, что их ждет красивая картинка и клевый звук, они все равно сомневаются. Многие из них давно живут своей жизнью, кто-то концертной, а кто-то — нет, поэтому такое огромное количество репетиций и студийных записей кажется им весьма энергозатратной историей, и приходится убеждать. Также для нас определяющее значение имеет личная встреча, когда мы понимаем, что человек готов работать, и смотрим, готовы ли мы сами столько времени провести с этими участниками. Часто бывает, что от кого-то мы обоюдно отказываемся или берем паузу", — сказал Такменев.Он надеется, что у шоу получится реализовать большой задел на будущее и появится также третий сезон, четвертый, и пятый. Такменев не сомневается в зрительской поддержке, а сил и фантазии творческой команды хватит надолго, поэтому все шансы есть."В этом сезоне у нас просто прекрасный и очень разнообразный состав участников, что только радует. Мое особое внимание привлекли ребята из группы "Динамит". Все потому, что в юности я часто слушала песни ребят, они всегда выделялись своей харизмой. Так получилось, что я успела побывать и ведущей в "Суперстаре!" (16+), и членом жюри шоу "ВИА Суперстар!". Над обоими проектами трудится одна большая, очень дружная и профессиональная команда. Отличие заключается в том, что в ВИА на сцену выходит целая группа, а это значит, что людей, беспокоящихся за результат, еще больше", — указала Наташа Королева.Она добавила, что каждый включает "тумблер переживания", и это ощущается. Получается больше импульса, больше энергии, нацеленной на выигрыш.Также в этом году к постоянным членам звездного жюри — телеведущей Лере Кудрявцевой, музыкальному критику Сергею Соседову и певцу Стасу Пьехе — присоединится заслуженная артистка России, певица Ирина Понаровская."Пока что я не успела познакомиться с полным составом участников этого сезона, но знаю, что среди них есть группа "Лесоповал". Естественно, в 90-е на слуху был хит "Я куплю тебе дом", который слышали все, поэтому мне будет очень интересно понаблюдать за ними. Мой подход к судейству в "ВИА Суперстар!" точно не отличается, но оценивать коллективы, наверное, сложнее, потому что одно дело наблюдать за развитием артиста, а другое — за группой, особенно когда их больше трех человек и нужно следить комплексно. Но будем работать в предлагаемых обстоятельствах. В этом сезоне к нашему судейскому квартету присоединилась Ирина Понаровская. Думаю, он от этого только выиграет", — сообщила Кудрявцева.По словам Соседова, состав у нового сезона проекта просто замечательный."Меня приятно удивила группа "Лесоповал" — рад видеть музыкантов на проекте, потому что давно их знаю, долго дружил с Михаилом Таничем и Лидией Козловой, наблюдал, как менялся коллектив. Солист "Аракса" Анатолий Алешин — роскошный артист, вокалист дорогого европейского звучания. А как они себя покажут, какой им подберут репертуар — это вопрос, потому что первый выпуск — их визитки, а дальше может быть что угодно", — указал Соседов.По его словам, как они будут петь, какие будут постановки — в этом и есть загадка, непредсказуемость. Артистов в программе нельзя слушать в формате аудио, их обязательно нужно видеть. Это телевизионное шоу, и номера — настоящие концертные видеоклипы — очень важны. Концерт — это не всегда только песни, это еще и ансамбль или оркестр, декорации, костюмы — их нельзя разделять. Постановки играют колоссальную роль и часто вытягивают песню. Это учитывается при выставлении оценок.Он отметил, что на "ВИА Суперстар!" более тяжелая и интересная судейская работа, потому что сложнее сами номера. По мнению Соседова, Понаровская окажется строгой судьей, так как помнит дух того времени и может многое рассказать об участниках, которые были тогда популярны, в особенности о своих земляках, ленинградцах, группе "Поющие гитары" и ее основателе Евгении Броневицком."Я еще не познакомился со всеми участниками нового сезона, но для меня очень неожиданно, что среди них будет ВИА "Поющие гитары". Один из солистов коллектива – мой двоюродный дедушка, который помогал воспитывать мою маму и всегда был для нее близким другом. Не представляю, как я могу и буду его оценивать. Очень рад увидеть на шоу группу "Динамит", с ребятами знаком много лет, и мы вместе писали песни", — подчеркнул Пьеха.Певец также удивился появлению "Тутси", с которыми они были в одном продюсерском центре. Он заметил, что, когда он только начинал выступать, они были популярнее его, и у них было больше работы. Пьеха считает, что формат судейства в шоу "Суперстар!" и "ВИА Суперстар!" не особенно отличается — и там, и там красивые номера и много людей на сцене. Редко бывает, что исполнители выходят на сцену без балета, обрамления и фееричной постановки режиссеров.Понаровская быстро согласилась стать членом жюри в "ВИА Суперстар!"."Группы — это то, с чего начиналась моя жизнь. К тому же в этом сезоне будет участвовать ВИА "Поющие гитары", в котором стартовало все, что со мной до сих пор происходит. Поскольку у меня нет телевизора, то я нечастый зритель телепрограмм, но какие-то моменты из шоу я видела в интернете, и они были мне интересны и симпатичны. Не могу сказать, что я полностью в контенте, но жюри есть жюри — весь материал будет перед глазами, поэтому, как мне кажется, все будет очень органично. Самое главное для меня — оставаться профессиональной", — сказала Понаровская.Она отметила, что все участники шоу уже перешли определенный возрастной ценз и сегодня возрождаются, важно понять, каковы их вокальные возможности на данный момент."Я согласился на участие в "ВИА Суперстар!", поскольку знаком с проектом еще с 2008 года. Тогда я был участником второго сезона "Ты – суперстар!" (16+), где представлял "Страну Советов". Это был большой конкурс, в котором было всего две команды: "Сборная СССР" и "Сборная России". Исходя из моего опыта, могу сказать, что принципиально нет разницы, выступать сольно или коллективно в таком шоу. С командой может быть немного труднее, потому что это содружество нескольких артистов, которых объединяют общие стремления и менталитет", — уточнил Алешин.Он добавил, что "ВИА Суперстар!" — это возможность для любого артиста продемонстрировать людям свое творчество. У этого проекта миллионы зрителей, и он может подарить исполнителю активную массовую аудиторию, которой он добивается на протяжении всей своей творческой карьеры."Звонок с приглашением на "ВИА Суперстар!" неожиданно поступил моему директору и стал большой радостью и сюрпризом. До этого я уже был знаком с программой, и возникал всегда один вопрос: что за команда профессионалов делает это шоу? И вот сейчас, познакомившись с ними, могу сказать, что снимаю шляпу перед их слаженной работой. Ребята вызывают огромное уважение, особенно тем, что легко и непринужденно взаимодействуют с большими объемами информации", — указал участник "Динамита" Илья Зудин.Он подчеркнул, что группа будет выступать основным составом, который сформировался еще 26 лет назад. В этом году они снова объединились с Ильей Дуровым и уже дали совместный концерт. Фанаты поддерживают "Динамит", их эмоции подталкивают певцов к написанию новых песен и созданию клипов. На сцене "ВИА Суперстар!" они будут выступать вдвоем.По словам Надежды Ручки из группы "Блестящие", над проектом работает огромная команда профессионалов: музыкальные студии, режиссеры, балет, камеры, декорации, журналисты, грим, костюмы."Об участии в "ВИА Суперстар" нам сообщил наш продюсер Андрей Шлыков. Я не то, что согласилась, я была счастлива, потому что ждала этого! Конечно, я знала о проекте ранее и мне очень нравился его формат! Мне кажется, непросто и сольным исполнителям, и коллективам. И то, и другое интересно, и каждый вариант по-своему является вызовом, но коллективом, думаю, получается интересней и зрелищней. Я лично знакома с большей частью состава жюри, но никого из них все равно еще не знаю. И еще прекрасно понимаю, что попала в шоу. А в шоу бывает все и часто именно самое неожиданное. Но в глубине души и для себя я всегда жду справедливого решения и даже чуда", — призналась Ручка.По словам участницы группы "Восток" Наталии Родиной, в проекте такого формата лучше участвовать коллективно — это более выигрышный вариант, потому что есть возможность экспериментировать с командой."Приглашение от "ВИА Суперстар!" пришло неожиданно, но я не испытывала сомнений по поводу участия в шоу. Давно хотелось попробовать что-то новое для себя, например, исполнить песни в другом жанре и стилистике. Правда пришлось немного поуговаривать Геннадия, чтобы он согласился участвовать. За "Суперстар!" и "ВИА Суперстар!" я следила давно, посмотрела практически все выпуски. Мне очень нравится формат шоу: масштабный, красочный, все сопровождается красивым визуалом. В отличие от других музыкальных программ, на "ВИА Суперстар!" приятно смотреть", — подытожила Родина.Реклама, АО " Телекомпания НТВ", erid: F7NfYUJCUneTSU6JkTQr
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038929483_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_05bc339dc92210d9b22f351f2d28625d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нтв (телеканал), россия, бурановские бабушки, стас пьеха, ирина понаровская, сергей соседов, музыка, звезды
НТВ (телеканал), Россия, Культура, Бурановские бабушки, Стас Пьеха, Ирина Понаровская, Сергей Соседов, Музыка, звезды
Премьера второго сезона музыкального шоу "ВИА Суперстар!"
(16+) пройдет в 20:10 на телеканале НТВ в субботу, 6 сентября 2025 года. В шоу будут участвовать 10 музыкальных коллективов, пик популярности которых пришелся на 80-90-е и нулевые годы.
Каждый выпуск "ВИА Суперстар!" будет посвящен отдельной теме: коллективы исполняют свой хит, любимые композиции, переработки современных песен и другие номера. Правила изменятся: начиная со второго выпуска проект будет покидать один коллектив — тот, кто наберет меньше всех баллов. Оценки жюри: огонь — 2 балла, фейерверк — 1 балл, пшик — 0. У судей есть одна единственная возможность за сезон спасти одну группу, но решение должно быть единогласным. При разногласиях решение о спасении единожды могут принять зрители путем голосования в студии. Так, музыканты смогут остаться в шоу при поддержке 70% и более голосов. Победителем станет коллектив, набравший наибольшее количество баллов по итогам всех выпусков.
Участники этого сезона: "Аракс", "Бурановские бабушки", "Восток", "Динамит", "Лесоповал", "Сладкий сон", "Тутси", ВИА "Поющие гитары", "Блестящие", RevolveRS (Револьверы).
Ведущие проекта – Вадим Такменев и Наташа Королева.
"Выбор участников сезона всегда проходит, с одной стороны, достаточно сложно, а с другой — легко. Несмотря на то, что у шоу есть определенный бэкграунд и артисты знают, что их ждет красивая картинка и клевый звук, они все равно сомневаются. Многие из них давно живут своей жизнью, кто-то концертной, а кто-то — нет, поэтому такое огромное количество репетиций и студийных записей кажется им весьма энергозатратной историей, и приходится убеждать. Также для нас определяющее значение имеет личная встреча, когда мы понимаем, что человек готов работать, и смотрим, готовы ли мы сами столько времени провести с этими участниками. Часто бывает, что от кого-то мы обоюдно отказываемся или берем паузу", — сказал Такменев.
Он надеется, что у шоу получится реализовать большой задел на будущее и появится также третий сезон, четвертый, и пятый. Такменев не сомневается в зрительской поддержке, а сил и фантазии творческой команды хватит надолго, поэтому все шансы есть.
"В этом сезоне у нас просто прекрасный и очень разнообразный состав участников, что только радует. Мое особое внимание привлекли ребята из группы "Динамит". Все потому, что в юности я часто слушала песни ребят, они всегда выделялись своей харизмой. Так получилось, что я успела побывать и ведущей в "Суперстаре!" (16+), и членом жюри шоу "ВИА Суперстар!". Над обоими проектами трудится одна большая, очень дружная и профессиональная команда. Отличие заключается в том, что в ВИА на сцену выходит целая группа, а это значит, что людей, беспокоящихся за результат, еще больше", — указала Наташа Королева.
Она добавила, что каждый включает "тумблер переживания", и это ощущается. Получается больше импульса, больше энергии, нацеленной на выигрыш.
Также в этом году к постоянным членам звездного жюри — телеведущей Лере Кудрявцевой, музыкальному критику Сергею Соседову и певцу Стасу Пьехе — присоединится заслуженная артистка России, певица Ирина Понаровская.
"Пока что я не успела познакомиться с полным составом участников этого сезона, но знаю, что среди них есть группа "Лесоповал". Естественно, в 90-е на слуху был хит "Я куплю тебе дом", который слышали все, поэтому мне будет очень интересно понаблюдать за ними. Мой подход к судейству в "ВИА Суперстар!" точно не отличается, но оценивать коллективы, наверное, сложнее, потому что одно дело наблюдать за развитием артиста, а другое — за группой, особенно когда их больше трех человек и нужно следить комплексно. Но будем работать в предлагаемых обстоятельствах. В этом сезоне к нашему судейскому квартету присоединилась Ирина Понаровская. Думаю, он от этого только выиграет", — сообщила Кудрявцева.
По словам Соседова, состав у нового сезона проекта просто замечательный.
"Меня приятно удивила группа "Лесоповал" — рад видеть музыкантов на проекте, потому что давно их знаю, долго дружил с Михаилом Таничем и Лидией Козловой, наблюдал, как менялся коллектив. Солист "Аракса" Анатолий Алешин — роскошный артист, вокалист дорогого европейского звучания. А как они себя покажут, какой им подберут репертуар — это вопрос, потому что первый выпуск — их визитки, а дальше может быть что угодно", — указал Соседов.
По его словам, как они будут петь, какие будут постановки — в этом и есть загадка, непредсказуемость. Артистов в программе нельзя слушать в формате аудио, их обязательно нужно видеть. Это телевизионное шоу, и номера — настоящие концертные видеоклипы — очень важны. Концерт — это не всегда только песни, это еще и ансамбль или оркестр, декорации, костюмы — их нельзя разделять. Постановки играют колоссальную роль и часто вытягивают песню. Это учитывается при выставлении оценок.
Он отметил, что на "ВИА Суперстар!" более тяжелая и интересная судейская работа, потому что сложнее сами номера. По мнению Соседова, Понаровская окажется строгой судьей, так как помнит дух того времени и может многое рассказать об участниках, которые были тогда популярны, в особенности о своих земляках, ленинградцах, группе "Поющие гитары" и ее основателе Евгении Броневицком.
"Я еще не познакомился со всеми участниками нового сезона, но для меня очень неожиданно, что среди них будет ВИА "Поющие гитары". Один из солистов коллектива – мой двоюродный дедушка, который помогал воспитывать мою маму и всегда был для нее близким другом. Не представляю, как я могу и буду его оценивать. Очень рад увидеть на шоу группу "Динамит", с ребятами знаком много лет, и мы вместе писали песни", — подчеркнул Пьеха.
Певец также удивился появлению "Тутси", с которыми они были в одном продюсерском центре. Он заметил, что, когда он только начинал выступать, они были популярнее его, и у них было больше работы. Пьеха считает, что формат судейства в шоу "Суперстар!" и "ВИА Суперстар!" не особенно отличается — и там, и там красивые номера и много людей на сцене. Редко бывает, что исполнители выходят на сцену без балета, обрамления и фееричной постановки режиссеров.
Понаровская быстро согласилась стать членом жюри в "ВИА Суперстар!".
"Группы — это то, с чего начиналась моя жизнь. К тому же в этом сезоне будет участвовать ВИА "Поющие гитары", в котором стартовало все, что со мной до сих пор происходит. Поскольку у меня нет телевизора, то я нечастый зритель телепрограмм, но какие-то моменты из шоу я видела в интернете, и они были мне интересны и симпатичны. Не могу сказать, что я полностью в контенте, но жюри есть жюри — весь материал будет перед глазами, поэтому, как мне кажется, все будет очень органично. Самое главное для меня — оставаться профессиональной", — сказала Понаровская.
Она отметила, что все участники шоу уже перешли определенный возрастной ценз и сегодня возрождаются, важно понять, каковы их вокальные возможности на данный момент.
"Я согласился на участие в "ВИА Суперстар!", поскольку знаком с проектом еще с 2008 года. Тогда я был участником второго сезона "Ты – суперстар!" (16+), где представлял "Страну Советов". Это был большой конкурс, в котором было всего две команды: "Сборная СССР" и "Сборная России". Исходя из моего опыта, могу сказать, что принципиально нет разницы, выступать сольно или коллективно в таком шоу. С командой может быть немного труднее, потому что это содружество нескольких артистов, которых объединяют общие стремления и менталитет", — уточнил Алешин.
Он добавил, что "ВИА Суперстар!" — это возможность для любого артиста продемонстрировать людям свое творчество. У этого проекта миллионы зрителей, и он может подарить исполнителю активную массовую аудиторию, которой он добивается на протяжении всей своей творческой карьеры.
"Звонок с приглашением на "ВИА Суперстар!" неожиданно поступил моему директору и стал большой радостью и сюрпризом. До этого я уже был знаком с программой, и возникал всегда один вопрос: что за команда профессионалов делает это шоу? И вот сейчас, познакомившись с ними, могу сказать, что снимаю шляпу перед их слаженной работой. Ребята вызывают огромное уважение, особенно тем, что легко и непринужденно взаимодействуют с большими объемами информации", — указал участник "Динамита" Илья Зудин.
Он подчеркнул, что группа будет выступать основным составом, который сформировался еще 26 лет назад. В этом году они снова объединились с Ильей Дуровым и уже дали совместный концерт. Фанаты поддерживают "Динамит", их эмоции подталкивают певцов к написанию новых песен и созданию клипов. На сцене "ВИА Суперстар!" они будут выступать вдвоем.
По словам Надежды Ручки из группы "Блестящие", над проектом работает огромная команда профессионалов: музыкальные студии, режиссеры, балет, камеры, декорации, журналисты, грим, костюмы.
"Об участии в "ВИА Суперстар" нам сообщил наш продюсер Андрей Шлыков. Я не то, что согласилась, я была счастлива, потому что ждала этого! Конечно, я знала о проекте ранее и мне очень нравился его формат! Мне кажется, непросто и сольным исполнителям, и коллективам. И то, и другое интересно, и каждый вариант по-своему является вызовом, но коллективом, думаю, получается интересней и зрелищней. Я лично знакома с большей частью состава жюри, но никого из них все равно еще не знаю. И еще прекрасно понимаю, что попала в шоу. А в шоу бывает все и часто именно самое неожиданное. Но в глубине души и для себя я всегда жду справедливого решения и даже чуда", — призналась Ручка.
По словам участницы группы "Восток" Наталии Родиной, в проекте такого формата лучше участвовать коллективно — это более выигрышный вариант, потому что есть возможность экспериментировать с командой.
"Приглашение от "ВИА Суперстар!" пришло неожиданно, но я не испытывала сомнений по поводу участия в шоу. Давно хотелось попробовать что-то новое для себя, например, исполнить песни в другом жанре и стилистике. Правда пришлось немного поуговаривать Геннадия, чтобы он согласился участвовать. За "Суперстар!" и "ВИА Суперстар!" я следила давно, посмотрела практически все выпуски. Мне очень нравится формат шоу: масштабный, красочный, все сопровождается красивым визуалом. В отличие от других музыкальных программ, на "ВИА Суперстар!" приятно смотреть", — подытожила Родина.
Реклама, АО " Телекомпания НТВ", erid: F7NfYUJCUneTSU6JkTQr