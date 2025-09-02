https://ria.ru/20250902/sudan-2038974549.html
В Судане более тысячи человек погибли из-за оползня
Более тысячи человек погибли в результате оползня, разрушившего на западе страны деревню, где остался лишь один выживший, передает агентство Reuters. РИА Новости, 02.09.2025
в мире
судан
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Более тысячи человек погибли в результате оползня, разрушившего на западе страны деревню, где остался лишь один выживший, передает агентство Reuters. "Освободительное движение (армия) Судана" заявило, что более тысячи человек погибли из-за оползня, который разрушил деревню в районе гор Марра на западе Судана, и лишь один человек выжил", — говорится в сообщении.Как отмечается, оползень произошел в прошлое воскресенье после проливных дождей.Подчеркивается, что повстанцы обратились в ООН и другие международные структуры с просьбой помочь в поиске тел жертв стихийного бедствия.
