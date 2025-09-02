https://ria.ru/20250902/sud-2039209791.html

Суд в Гааге обязал Амстердам содействовать эвакуации охранников посольства

Суд в Гааге обязал Амстердам содействовать эвакуации охранников посольства - РИА Новости, 02.09.2025

Суд в Гааге обязал Амстердам содействовать эвакуации охранников посольства

Окружной суд в Гааге во вторник постановил, что правительство Нидерландов должно содействовать эвакуации 42 граждан Афганистана, которые охраняли посольство...

2025-09-02T21:33:00+03:00

ГААГА, 2 сен - РИА Новости. Окружной суд в Гааге во вторник постановил, что правительство Нидерландов должно содействовать эвакуации 42 граждан Афганистана, которые охраняли посольство королевства в Кабуле во время захвата власти талибами в 2021 году, вместе с их семьями. "Правительство Нидерландов обязано предоставить транспортные средства для переезда 42 афганских охранников и членов их семей в Нидерланды. Эти охранники работали в посольстве Нидерландов в столице Афганистана, Кабуле, в период захвата власти талибами в августе 2021 года", - говорится в постановлении, которое распространила инстанция во вторник. Суд постановил, что нидерландские власти не выполнили должным образом свою обязанность по обеспечению безопасности охранников во время и после захвата власти талибами. Кроме того, правительство нарушило принцип равного обращения, так как эвакуировало только венгерских охранников, а афганских - нет. "Афганские охранники неоднократно обращались к правительству Нидерландов с просьбой о переводе их и членов их семей в Нидерланды в связи с рисками, которым, по их мнению, они подвергаются в Афганистане. Правительство отказало им", - напоминает суд в постановлении. Согласно решению суда Гааги, перевозка охранников должна быть организована в сроки и по маршруту, определённым ими самими. Граждане Афганистана получат возможность пройти в Нидерландах соответствующую процедуру по получению убежища. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Занимавший тогда пост президента Афганистана Ашраф Гани бежал из страны на военном вертолете. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В последующие годы 15 августа отмечается в Афганистане как национальный праздник, на военной базе в Баграме традиционно проводится военный парад.

