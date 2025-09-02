https://ria.ru/20250902/sud-2039156471.html
Суд оштрафовал Pinterest на четыре миллиона рублей
Суд оштрафовал Pinterest на четыре миллиона рублей - РИА Новости, 02.09.2025
Суд оштрафовал Pinterest на четыре миллиона рублей
Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал сервис фотографий Pinterest на четыре миллиона рублей по двум протоколам за неуплату предыдущих штрафов,... РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал сервис фотографий Pinterest на четыре миллиона рублей по двум протоколам за неуплату предыдущих штрафов, сообщили РИА Новости в суде. Пинтерест Инк. (Pinterest Inc) привлечено к административной ответственности в суде столицы. "Постановлениями мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы Пинтерест Инк. (Pinterest Inc) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере двух миллионов рублей по каждому из двух", - сообщили в суде. Кроме того, во вторник этот же мировой судья назначил аналогичные штрафы по 200 тысяч рублей шведскому онлайн-магазину видеоигр GamersGate AB (ранее Gamer's Gate) и итальянскому разработчику мобильных приложений Bending Spoons Operations S.p.A.
Суд оштрафовал Pinterest на четыре миллиона рублей
В Москве суд оштрафовал Pinterest на 4 млн рублей за неуплату предыдущих штрафов