Суд смягчил приговор по делу о перестрелке с полицейскими в Подмосковье
Суд смягчил приговор по делу о перестрелке с полицейскими в Подмосковье - РИА Новости, 02.09.2025
Суд смягчил приговор по делу о перестрелке с полицейскими в Подмосковье
Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил приговор фигурантам уголовного дела о перестрелке с полицейскими в Подмосковье, в которой по случайности погиб РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил приговор фигурантам уголовного дела о перестрелке с полицейскими в Подмосковье, в которой по случайности погиб правоохранитель, сообщил РИА Новости адвокат одного из осужденных Олег Зернов. "Им всем исключили участие в группе лиц по предварительному сговору, одному переквалифицировали с покушения на жизнь представителя власти на применение насилия к представителю власти. Ему снизили наказание с 14 до 7 лет, остальным также смягчили, но незначительно", - рассказал собеседник агентства, представляющий интересы одного из фигурантов. Адвокат подчеркнул, что решение суда о смягчении приговора вступило в силу во вторник. По данным следствия, 28 июня 2023 года Али и Рамазан Алиевы, Станислав Чартаев и Ахмед Темиров вымогали 100 тысяч рублей у жителя Орехово-Зуевского городского округа Подмосковья под предлогом компенсации за низкое качество ремонта автомобиля. На место прибыли сотрудники полиции, сначала завязалась потасовка, а вскоре и перестрелка. Али Алиев кинул полицейского через бедро, а в метре от них из травматического оружия резиновыми пулями открыл огонь Рамазан Алиев. Один из полицейских произвел ответные выстрелы, был ранен, но и смертельно ранил своего коллегу, находившегося рядом с Алиевыми на линии огня. Орехово-Зуевский городской суд Подмосковья арестовал четырех человек, им было предъявлено обвинение в вымогательстве группой лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Баллистическая экспертиза установила, что ранившая погибшего полицейского пуля вылетела "из 9-мм пистолета Макарова", которым распоряжался напарник. При этом и сам полицейский, попавший в коллегу, был ранен. Фигурантам было предъявлено обвинение в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, однако смерть полицейского им вменять не стали. Московский областной суд в марте 2025 года приговорил фигурантов к срокам от 13,5 до 14,5 лет.
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил приговор фигурантам уголовного дела о перестрелке с полицейскими в Подмосковье, в которой по случайности погиб правоохранитель, сообщил РИА Новости адвокат одного из осужденных Олег Зернов.
"Им всем исключили участие в группе лиц по предварительному сговору, одному переквалифицировали с покушения на жизнь представителя власти на применение насилия к представителю власти. Ему снизили наказание с 14 до 7 лет, остальным также смягчили, но незначительно", - рассказал собеседник агентства, представляющий интересы одного из фигурантов.
Адвокат подчеркнул, что решение суда о смягчении приговора вступило в силу во вторник.
По данным следствия, 28 июня 2023 года Али и Рамазан Алиевы, Станислав Чартаев и Ахмед Темиров вымогали 100 тысяч рублей у жителя Орехово-Зуевского городского округа Подмосковья
под предлогом компенсации за низкое качество ремонта автомобиля. На место прибыли сотрудники полиции, сначала завязалась потасовка, а вскоре и перестрелка. Али Алиев кинул полицейского через бедро, а в метре от них из травматического оружия резиновыми пулями открыл огонь Рамазан Алиев. Один из полицейских произвел ответные выстрелы, был ранен, но и смертельно ранил своего коллегу, находившегося рядом с Алиевыми на линии огня.
Орехово-Зуевский городской суд Подмосковья арестовал четырех человек, им было предъявлено обвинение в вымогательстве группой лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Баллистическая экспертиза установила, что ранившая погибшего полицейского пуля вылетела "из 9-мм пистолета Макарова", которым распоряжался напарник. При этом и сам полицейский, попавший в коллегу, был ранен.
Фигурантам было предъявлено обвинение в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, однако смерть полицейского им вменять не стали.
Московский областной суд
в марте 2025 года приговорил фигурантов к срокам от 13,5 до 14,5 лет.