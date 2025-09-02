https://ria.ru/20250902/sud-2039109554.html

Суд смягчил приговор по делу о перестрелке с полицейскими в Подмосковье

Суд смягчил приговор по делу о перестрелке с полицейскими в Подмосковье - РИА Новости, 02.09.2025

Суд смягчил приговор по делу о перестрелке с полицейскими в Подмосковье

Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил приговор фигурантам уголовного дела о перестрелке с полицейскими в Подмосковье, в которой по случайности погиб РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T14:45:00+03:00

2025-09-02T14:45:00+03:00

2025-09-02T14:45:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

московский областной суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил приговор фигурантам уголовного дела о перестрелке с полицейскими в Подмосковье, в которой по случайности погиб правоохранитель, сообщил РИА Новости адвокат одного из осужденных Олег Зернов. "Им всем исключили участие в группе лиц по предварительному сговору, одному переквалифицировали с покушения на жизнь представителя власти на применение насилия к представителю власти. Ему снизили наказание с 14 до 7 лет, остальным также смягчили, но незначительно", - рассказал собеседник агентства, представляющий интересы одного из фигурантов. Адвокат подчеркнул, что решение суда о смягчении приговора вступило в силу во вторник. По данным следствия, 28 июня 2023 года Али и Рамазан Алиевы, Станислав Чартаев и Ахмед Темиров вымогали 100 тысяч рублей у жителя Орехово-Зуевского городского округа Подмосковья под предлогом компенсации за низкое качество ремонта автомобиля. На место прибыли сотрудники полиции, сначала завязалась потасовка, а вскоре и перестрелка. Али Алиев кинул полицейского через бедро, а в метре от них из травматического оружия резиновыми пулями открыл огонь Рамазан Алиев. Один из полицейских произвел ответные выстрелы, был ранен, но и смертельно ранил своего коллегу, находившегося рядом с Алиевыми на линии огня. Орехово-Зуевский городской суд Подмосковья арестовал четырех человек, им было предъявлено обвинение в вымогательстве группой лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Баллистическая экспертиза установила, что ранившая погибшего полицейского пуля вылетела "из 9-мм пистолета Макарова", которым распоряжался напарник. При этом и сам полицейский, попавший в коллегу, был ранен. Фигурантам было предъявлено обвинение в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, однако смерть полицейского им вменять не стали. Московский областной суд в марте 2025 года приговорил фигурантов к срокам от 13,5 до 14,5 лет.

https://ria.ru/20250902/draka-2039074822.html

https://ria.ru/20250902/ovchinskiy-2039014976.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), московский областной суд