14:41 02.09.2025 (обновлено: 15:20 02.09.2025)
Суд в Италии снизил рекордный штраф Amazon
Суд в Италии снизил рекордный штраф Amazon
италия
в мире
amazon
лацио
РИМ, 2 сен – РИА Новости. Административный суд итальянской столичной области Лацио частично удовлетворил апелляцию онлайн-магазина Amazon и снизил рекордный штраф в размере 1,12 миллиарда евро, ранее наложенный антимонопольным регулятором за злоупотребление доминирующим положением на рынке, пишет газета Fatto Quotidiano.В декабре 2021 года Управление по охране конкуренции и рынка (AGCM) оштрафовало онлайн-ритейлера, обвинив его в злоупотреблении "положением абсолютного доминирования на итальянском рынке". Этот статус позволил ему развить и продвинуть собственный сервис доставки, нанеся тем самым ущерб другим службам, работающим в логистической сфере на этом рынке интернет-торговли.Суд сократил штраф почти вдвое.Amazon оспаривала решение по нескольким пунктам, приводя доводы о некомпетентности Управления, затягивании разбирательства и необоснованности штрафа. Компания также утверждала, что ее положение оправдывается эффективностью ее услуг и что ее деятельность способствовала развитию электронной коммерции в Италии."Однако Региональный административный суд отклонил основные доводы компании, постановив, что антимонопольное разбирательство было справедливым, а собранные против Amazon доказательства – достаточными. Пересмотру подверглась лишь количественная оценка, поскольку некоторые из оспариваемых действий не оказались злоупотреблением", - говорится в сообщении Fatto.
РИМ, 2 сен – РИА Новости. Административный суд итальянской столичной области Лацио частично удовлетворил апелляцию онлайн-магазина Amazon и снизил рекордный штраф в размере 1,12 миллиарда евро, ранее наложенный антимонопольным регулятором за злоупотребление доминирующим положением на рынке, пишет газета Fatto Quotidiano.
В декабре 2021 года Управление по охране конкуренции и рынка (AGCM) оштрафовало онлайн-ритейлера, обвинив его в злоупотреблении "положением абсолютного доминирования на итальянском рынке". Этот статус позволил ему развить и продвинуть собственный сервис доставки, нанеся тем самым ущерб другим службам, работающим в логистической сфере на этом рынке интернет-торговли.
Суд сократил штраф почти вдвое.
Amazon оспаривала решение по нескольким пунктам, приводя доводы о некомпетентности Управления, затягивании разбирательства и необоснованности штрафа. Компания также утверждала, что ее положение оправдывается эффективностью ее услуг и что ее деятельность способствовала развитию электронной коммерции в Италии.
"Однако Региональный административный суд отклонил основные доводы компании, постановив, что антимонопольное разбирательство было справедливым, а собранные против Amazon доказательства – достаточными. Пересмотру подверглась лишь количественная оценка, поскольку некоторые из оспариваемых действий не оказались злоупотреблением", - говорится в сообщении Fatto.
