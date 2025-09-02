https://ria.ru/20250902/sud-2039094274.html

Суд заочно вынес приговор командиру бригады ВСУ за атаку на Белгород

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 18 годам лишения свободы командира бригады ВСУ, приказавшего совершить атаку на аэропорт в Белгороде в... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T14:15:00+03:00

происшествия

россия

белгород

украина

вооруженные силы украины

главная военная прокуратура

миг-29

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 18 годам лишения свободы командира бригады ВСУ, приказавшего совершить атаку на аэропорт в Белгороде в 2022 году, сообщила Главная военная прокуратура. "Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении командира 40-й бригады тактической авиации вооруженных формирований Украины полковника Владимира Кравченко… Суд заочно приговорил Кравченко к наказанию в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Уточняется, что он был признан виновным по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой и повлекший причинение значительного имущественного ущерба). В суде установлено, что в октябре 2022 года Кравченко в составе организованной группы под руководством представителей высшего военного и политического руководства Украины осуществлял террористическую деятельность для устрашения населения и дестабилизации деятельности органов государственной власти РФ. По его приказу 16 октября 2022 года с применением истребителя МиГ-29, снабженного вооружением иностранного производства, был совершен пуск восьми ракет по объектам государственного и военного управления, расположенным в международном аэропорту Белгорода. Семь ракет были успешно сбиты российским расчетом противовоздушной обороны. В результате взрыва одной ракеты причинены повреждения технике, люди не пострадали. Поскольку Кравченко скрылся от следствия и суда за пределами РФ, он был объявлен в межгосударственный розыск, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

происшествия, россия, белгород, украина, вооруженные силы украины, главная военная прокуратура, миг-29