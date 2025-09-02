Рейтинг@Mail.ru
Суд заочно вынес приговор командиру бригады ВСУ за атаку на Белгород
14:15 02.09.2025
Суд заочно вынес приговор командиру бригады ВСУ за атаку на Белгород
Суд заочно вынес приговор командиру бригады ВСУ за атаку на Белгород
происшествия
россия
белгород
украина
вооруженные силы украины
главная военная прокуратура
миг-29
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 18 годам лишения свободы командира бригады ВСУ, приказавшего совершить атаку на аэропорт в Белгороде в 2022 году, сообщила Главная военная прокуратура. "Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении командира 40-й бригады тактической авиации вооруженных формирований Украины полковника Владимира Кравченко… Суд заочно приговорил Кравченко к наказанию в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Уточняется, что он был признан виновным по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой и повлекший причинение значительного имущественного ущерба). В суде установлено, что в октябре 2022 года Кравченко в составе организованной группы под руководством представителей высшего военного и политического руководства Украины осуществлял террористическую деятельность для устрашения населения и дестабилизации деятельности органов государственной власти РФ. По его приказу 16 октября 2022 года с применением истребителя МиГ-29, снабженного вооружением иностранного производства, был совершен пуск восьми ракет по объектам государственного и военного управления, расположенным в международном аэропорту Белгорода. Семь ракет были успешно сбиты российским расчетом противовоздушной обороны. В результате взрыва одной ракеты причинены повреждения технике, люди не пострадали. Поскольку Кравченко скрылся от следствия и суда за пределами РФ, он был объявлен в межгосударственный розыск, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
происшествия, россия, белгород, украина, вооруженные силы украины, главная военная прокуратура, миг-29
Происшествия, Россия, Белгород, Украина, Вооруженные силы Украины, Главная военная прокуратура, МиГ-29
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 18 годам лишения свободы командира бригады ВСУ, приказавшего совершить атаку на аэропорт в Белгороде в 2022 году, сообщила Главная военная прокуратура.
"Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении командира 40-й бригады тактической авиации вооруженных формирований Украины полковника Владимира Кравченко… Суд заочно приговорил Кравченко к наказанию в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Уточняется, что он был признан виновным по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой и повлекший причинение значительного имущественного ущерба).
В суде установлено, что в октябре 2022 года Кравченко в составе организованной группы под руководством представителей высшего военного и политического руководства Украины осуществлял террористическую деятельность для устрашения населения и дестабилизации деятельности органов государственной власти РФ.
По его приказу 16 октября 2022 года с применением истребителя МиГ-29, снабженного вооружением иностранного производства, был совершен пуск восьми ракет по объектам государственного и военного управления, расположенным в международном аэропорту Белгорода.
Семь ракет были успешно сбиты российским расчетом противовоздушной обороны. В результате взрыва одной ракеты причинены повреждения технике, люди не пострадали.
Поскольку Кравченко скрылся от следствия и суда за пределами РФ, он был объявлен в межгосударственный розыск, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
