Жителя Хабаровска осудили за призывы к терроризму
2025-09-02T04:29:00+03:00
происшествия
ХАБАРОВСК, 2 сен - РИА Новости. Жителя Хабаровска осудили на три года колонии за призывы к терроризму, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО. По данным следствия, 18-летний хабаровчанин, будучи в алкогольном и наркотическом опьянении, в марте 2024 года оставлял негативные комментарии к публикациям в группах Telegram-каналов на различных интернет-страницах. Он призывал нанести вред представителям власти, гражданам иных национальностей, объектам городской инфраструктуры. "Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть "Интернет", сроком на 2 года", - сообщает СУСК региона. Молодой человек осужден по уголовным статьям за публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности в интернете (часть 2 ст. 205.2 УК РФ и часть 2 ст. 280 УК РФ).
