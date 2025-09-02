https://ria.ru/20250902/sud-2038979344.html

Жителя Хабаровска осудили за призывы к терроризму

Жителя Хабаровска осудили за призывы к терроризму - РИА Новости, 02.09.2025

Жителя Хабаровска осудили за призывы к терроризму

Жителя Хабаровска осудили на три года колонии за призывы к терроризму, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО. РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T04:29:00+03:00

2025-09-02T04:29:00+03:00

2025-09-02T04:29:00+03:00

происшествия

россия

хабаровск

хабаровский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg

ХАБАРОВСК, 2 сен - РИА Новости. Жителя Хабаровска осудили на три года колонии за призывы к терроризму, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО. По данным следствия, 18-летний хабаровчанин, будучи в алкогольном и наркотическом опьянении, в марте 2024 года оставлял негативные комментарии к публикациям в группах Telegram-каналов на различных интернет-страницах. Он призывал нанести вред представителям власти, гражданам иных национальностей, объектам городской инфраструктуры. "Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть "Интернет", сроком на 2 года", - сообщает СУСК региона. Молодой человек осужден по уголовным статьям за публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности в интернете (часть 2 ст. 205.2 УК РФ и часть 2 ст. 280 УК РФ).

https://ria.ru/20250826/podrostki-2037599116.html

https://ria.ru/20250827/sud-2037780650.html

россия

хабаровск

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, хабаровск, хабаровский край