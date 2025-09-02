Рейтинг@Mail.ru
Жителя Хабаровска осудили за призывы к терроризму - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:29 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/sud-2038979344.html
Жителя Хабаровска осудили за призывы к терроризму
Жителя Хабаровска осудили за призывы к терроризму - РИА Новости, 02.09.2025
Жителя Хабаровска осудили за призывы к терроризму
Жителя Хабаровска осудили на три года колонии за призывы к терроризму, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T04:29:00+03:00
2025-09-02T04:29:00+03:00
происшествия
россия
хабаровск
хабаровский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
ХАБАРОВСК, 2 сен - РИА Новости. Жителя Хабаровска осудили на три года колонии за призывы к терроризму, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО. По данным следствия, 18-летний хабаровчанин, будучи в алкогольном и наркотическом опьянении, в марте 2024 года оставлял негативные комментарии к публикациям в группах Telegram-каналов на различных интернет-страницах. Он призывал нанести вред представителям власти, гражданам иных национальностей, объектам городской инфраструктуры. "Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть "Интернет", сроком на 2 года", - сообщает СУСК региона. Молодой человек осужден по уголовным статьям за публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности в интернете (часть 2 ст. 205.2 УК РФ и часть 2 ст. 280 УК РФ).
https://ria.ru/20250826/podrostki-2037599116.html
https://ria.ru/20250827/sud-2037780650.html
россия
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, хабаровск, хабаровский край
Происшествия, Россия, Хабаровск, Хабаровский край
Жителя Хабаровска осудили за призывы к терроризму

Жителя Хабаровска осудили на три года колонии за призывы к терроризму

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ХАБАРОВСК, 2 сен - РИА Новости. Жителя Хабаровска осудили на три года колонии за призывы к терроризму, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
По данным следствия, 18-летний хабаровчанин, будучи в алкогольном и наркотическом опьянении, в марте 2024 года оставлял негативные комментарии к публикациям в группах Telegram-каналов на различных интернет-страницах. Он призывал нанести вред представителям власти, гражданам иных национальностей, объектам городской инфраструктуры.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Троих российских подростков осудили за терроризм
26 августа, 10:10
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть "Интернет", сроком на 2 года", - сообщает СУСК региона.
Молодой человек осужден по уголовным статьям за публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности в интернете (часть 2 ст. 205.2 УК РФ и часть 2 ст. 280 УК РФ).
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Жительницу Забайкалья осудили за оправдание взрыва Крымского моста
27 августа, 07:55
 
ПроисшествияРоссияХабаровскХабаровский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала