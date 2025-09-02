Рейтинг@Mail.ru
Суд оставил под стражей обвиняемого в хищении у "Калашникова" - РИА Новости, 02.09.2025
04:07 02.09.2025
Суд оставил под стражей обвиняемого в хищении у "Калашникова"
Суд оставил под стражей обвиняемого в хищении у "Калашникова"
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Суд оставил под стражей генерального директора ООО "Интертехника" Алексея Морохова, обвиняемого в хищении у АО "Концерн "Калашников", говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Морохов обвиняется по статье "Мошенничество". В середине июля текущего года суд продлил ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Защита подала апелляционную жалобу. "Суд постановил: постановление Октябрьского районного суда Иваново... оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения", - говорится в документе. Отмечается, что оснований для отмены или изменения обвиняемому меры пресечения суд не находит. В частности, в материалах дела нет данных о наличии у обвиняемого противопоказаний по состоянию здоровья для содержания в следственном изоляторе. При этом он обвиняется в тяжком преступлении, предусматривающем наказание до 10 лет лишения свободы. В начале декабря пресс-служба судов региона сообщала о заключении под стражу генерального директора ООО "Ивановские ковши", обвиняемого в хищении денег АО "Концерн "Калашников" при исполнении договора подряда в рамках гособоронзаказа. По версии органов предварительного расследования, "Интертехника" поставила в концерн "Калашников" полуфабрикаты деталей для изготовления боеприпасов, заведомо зная об их несоответствии техническим требованиям. Как уточнялось в сообщении, арестованный ранее гендиректор ООО "Ивановские ковши" является одновременно одним из учредителей ООО "Интертехника". По данным открытых источников, руководителем ООО "Ивановские ковши" и учредителем ООО "Интертехника" является Алексей Морохов. Еще один учредитель и руководитель "Интертехники" - Алексей Леденев, являющийся также учредителем ООО "Дзюдо СО звездами". Как указано в Telegram-канале Леденева, он - обладатель Кубка мира, вице-чемпион Европы, чемпион России по дзюдо, чемпион мира и Европы по самбо, вегетарианец, марафонец, писатель и победитель телевизионного проекта "Танцы со звездами".
Суд оставил под стражей обвиняемого в хищении у "Калашникова"

Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
