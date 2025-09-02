https://ria.ru/20250902/sud-2038977413.html

Суд оставил под стражей обвиняемого в хищении у "Калашникова"

Суд оставил под стражей обвиняемого в хищении у "Калашникова" - РИА Новости, 02.09.2025

Суд оставил под стражей обвиняемого в хищении у "Калашникова"

Суд оставил под стражей генерального директора ООО "Интертехника" Алексея Морохова, обвиняемого в хищении у АО "Концерн "Калашников", говорится в материалах,... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T04:07:00+03:00

2025-09-02T04:07:00+03:00

2025-09-02T04:07:00+03:00

происшествия

иваново

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Суд оставил под стражей генерального директора ООО "Интертехника" Алексея Морохова, обвиняемого в хищении у АО "Концерн "Калашников", говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Морохов обвиняется по статье "Мошенничество". В середине июля текущего года суд продлил ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Защита подала апелляционную жалобу. "Суд постановил: постановление Октябрьского районного суда Иваново... оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения", - говорится в документе. Отмечается, что оснований для отмены или изменения обвиняемому меры пресечения суд не находит. В частности, в материалах дела нет данных о наличии у обвиняемого противопоказаний по состоянию здоровья для содержания в следственном изоляторе. При этом он обвиняется в тяжком преступлении, предусматривающем наказание до 10 лет лишения свободы. В начале декабря пресс-служба судов региона сообщала о заключении под стражу генерального директора ООО "Ивановские ковши", обвиняемого в хищении денег АО "Концерн "Калашников" при исполнении договора подряда в рамках гособоронзаказа. По версии органов предварительного расследования, "Интертехника" поставила в концерн "Калашников" полуфабрикаты деталей для изготовления боеприпасов, заведомо зная об их несоответствии техническим требованиям. Как уточнялось в сообщении, арестованный ранее гендиректор ООО "Ивановские ковши" является одновременно одним из учредителей ООО "Интертехника". По данным открытых источников, руководителем ООО "Ивановские ковши" и учредителем ООО "Интертехника" является Алексей Морохов. Еще один учредитель и руководитель "Интертехники" - Алексей Леденев, являющийся также учредителем ООО "Дзюдо СО звездами". Как указано в Telegram-канале Леденева, он - обладатель Кубка мира, вице-чемпион Европы, чемпион России по дзюдо, чемпион мира и Европы по самбо, вегетарианец, марафонец, писатель и победитель телевизионного проекта "Танцы со звездами".

https://ria.ru/20250828/khischenie-2038009047.html

https://ria.ru/20241014/obvinenie-1977947554.html

иваново

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, иваново, россия