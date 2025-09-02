Рейтинг@Mail.ru
Первый апелляционный суд продолжит рассматривать жалобы Иванова и Филатова - РИА Новости, 02.09.2025
01:49 02.09.2025
Первый апелляционный суд продолжит рассматривать жалобы Иванова и Филатова
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Первый апелляционный суд во вторник продолжит рассматривать жалобы экс-замминистра обороны Тимура Иванова и бывшего главы "Оборонлогистики" Антона Филатова, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение жалоб Иванова, Филатова и их защиты продолжится 2 сентября", - сказала собеседница агентства. В понедельник коллегия из тройки судей приступила к пересмотру приговора бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову и его подчиненному бывшему главе "Оборонлогистики" Антону Филатову. Дело слушается в закрытом режиме. В первый день суд отказал гражданской жене Тимура Иванова Марии Китаевой восстановить срок для подачи жалобы на приговор. Как рассказал РИА Новости адвокат Мурад Мусаев, в ходе обыска в квартире ее мамы были изъяты деньги отца, чем были затронуты непосредственно ее права, поскольку спустя неделю после оглашения приговора умер ее отец, а она вступила в наследство как прямой наследник. Однако во время траурных событий она пропустила срок подачи жалобы. Кроме того, адвокат рассказал, что другой фигурант - Антон Филатов - заявил в суде, что не получал копию приговора, а подпись в расписке фальшивая. Он просил провести почерковедческую экспертизу, но суд отказал и ему. Защита заявила отвод коллегии судей, но он также был отклонен. Мусаев обратил внимание, что его апелляционная жалоба не дошла до суда по почте, пришли лишь дополнения к жалобе, тем не менее суд посчитал это незначительной причиной и начал рассмотрение апелляционных жалоб других защитников. Мосгорсуд 1 июля приговорил Иванова к 13 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей, он был лишен госнаград: ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени и почетного звания "Заслуженный строитель России". Бывший глава "Оборонлогистики" Антон Филатов получил 12,5 года со штрафом на 25 миллионов рублей. Оба фигуранта вину не признали. Как было установлено в ходе следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей. Кроме того, выяснило следствие, фигуранты похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Впоследствии лопнувший банк "Интеркоммерц" в лице Агентства по страхованию вкладов был признан потерпевшим, суд постановил взыскать солидарно с обоих фигурантов в его пользу 3,9 миллиарда рублей. Иск второго потерпевшего - "Главного управления обустройства войск" на 216,5 миллиона - суд также удовлетворил полностью.
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Первый апелляционный суд во вторник продолжит рассматривать жалобы экс-замминистра обороны Тимура Иванова и бывшего главы "Оборонлогистики" Антона Филатова, сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение жалоб Иванова, Филатова и их защиты продолжится 2 сентября", - сказала собеседница агентства.
В понедельник коллегия из тройки судей приступила к пересмотру приговора бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову и его подчиненному бывшему главе "Оборонлогистики" Антону Филатову.
Дело слушается в закрытом режиме.
В первый день суд отказал гражданской жене Тимура Иванова Марии Китаевой восстановить срок для подачи жалобы на приговор. Как рассказал РИА Новости адвокат Мурад Мусаев, в ходе обыска в квартире ее мамы были изъяты деньги отца, чем были затронуты непосредственно ее права, поскольку спустя неделю после оглашения приговора умер ее отец, а она вступила в наследство как прямой наследник. Однако во время траурных событий она пропустила срок подачи жалобы. Кроме того, адвокат рассказал, что другой фигурант - Антон Филатов - заявил в суде, что не получал копию приговора, а подпись в расписке фальшивая. Он просил провести почерковедческую экспертизу, но суд отказал и ему. Защита заявила отвод коллегии судей, но он также был отклонен.
Мусаев обратил внимание, что его апелляционная жалоба не дошла до суда по почте, пришли лишь дополнения к жалобе, тем не менее суд посчитал это незначительной причиной и начал рассмотрение апелляционных жалоб других защитников.
Мосгорсуд 1 июля приговорил Иванова к 13 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей, он был лишен госнаград: ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени и почетного звания "Заслуженный строитель России". Бывший глава "Оборонлогистики" Антон Филатов получил 12,5 года со штрафом на 25 миллионов рублей. Оба фигуранта вину не признали.
Как было установлено в ходе следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей.
Кроме того, выяснило следствие, фигуранты похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты.
Впоследствии лопнувший банк "Интеркоммерц" в лице Агентства по страхованию вкладов был признан потерпевшим, суд постановил взыскать солидарно с обоих фигурантов в его пользу 3,9 миллиарда рублей. Иск второго потерпевшего - "Главного управления обустройства войск" на 216,5 миллиона - суд также удовлетворил полностью.
