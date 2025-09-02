Рейтинг@Mail.ru
Президент Финляндии сделал новое заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:57 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/stubb-2039086427.html
Президент Финляндии сделал новое заявление о конфликте на Украине
Президент Финляндии сделал новое заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 02.09.2025
Президент Финляндии сделал новое заявление о конфликте на Украине
Президент Финляндии Александр Стубб заявил о прогрессе в работе над гарантиями безопасности для Украины, пишет Reuters. "Мы добиваемся прогресса в этом вопросе... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T13:57:00+03:00
2025-09-02T13:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008626041_0:55:3116:1808_1920x0_80_0_0_5950d9665d2b9e8e73c70c181d3b0fb0.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил о прогрессе в работе над гарантиями безопасности для Украины, пишет Reuters. "Мы добиваемся прогресса в этом вопросе и, надеюсь, скоро найдем решение", — заявил он.В то же время он отметил, что не имеет особого оптимизма относительно ближайшей перспективы заключения мира или перемирия между Украиной и Россией.Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. При этом хозяин Белого дома пообещал, что во время его президентства американских войск там не будет. В МИД России, в свою очередь, заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией.
https://ria.ru/20250902/makron-2039001231.html
https://ria.ru/20250902/shos-2039013332.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008626041_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_8485fc27adeb5799aa1cafcbd8a2e7dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, НАТО
Президент Финляндии сделал новое заявление о конфликте на Украине

Стубб заявил о прогрессе в работе над гарантиями безопасности для Украины

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил о прогрессе в работе над гарантиями безопасности для Украины, пишет Reuters.

"Мы добиваемся прогресса в этом вопросе и, надеюсь, скоро найдем решение", — заявил он.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Журналист отреагировал на новое заявление Макрона о России
Вчера, 08:39
В то же время он отметил, что не имеет особого оптимизма относительно ближайшей перспективы заключения мира или перемирия между Украиной и Россией.

Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. При этом хозяин Белого дома пообещал, что во время его президентства американских войск там не будет. В МИД России, в свою очередь, заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией.
Президент России Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций — участников заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Киев обиделся на страны ШОС за итоговое коммюнике и пригрозил им
Вчера, 09:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала