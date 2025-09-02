https://ria.ru/20250902/stubb-2039086427.html

Президент Финляндии сделал новое заявление о конфликте на Украине

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

нато

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил о прогрессе в работе над гарантиями безопасности для Украины, пишет Reuters. "Мы добиваемся прогресса в этом вопросе и, надеюсь, скоро найдем решение", — заявил он.В то же время он отметил, что не имеет особого оптимизма относительно ближайшей перспективы заключения мира или перемирия между Украиной и Россией.Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. При этом хозяин Белого дома пообещал, что во время его президентства американских войск там не будет. В МИД России, в свою очередь, заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией.

украина

россия

2025

Новости

в мире, украина, россия, нато