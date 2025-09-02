Президент Финляндии сделал новое заявление о конфликте на Украине
Стубб заявил о прогрессе в работе над гарантиями безопасности для Украины
© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Финляндии Александр Стубб
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил о прогрессе в работе над гарантиями безопасности для Украины, пишет Reuters.
"Мы добиваемся прогресса в этом вопросе и, надеюсь, скоро найдем решение", — заявил он.
В то же время он отметил, что не имеет особого оптимизма относительно ближайшей перспективы заключения мира или перемирия между Украиной и Россией.
Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. При этом хозяин Белого дома пообещал, что во время его президентства американских войск там не будет. В МИД России, в свою очередь, заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией.
