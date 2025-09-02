https://ria.ru/20250902/strelkov-2039044920.html
В УФСИН опровергли слухи о плохом самочувствии Стрелкова в колонии
УФА, 2 сен - РИА Новости. Сообщение о плохом самочувствии экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), отбывающего наказание в кировской колонии, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по Кировской области.Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Стрелкову стало хуже в колонии."Сообщения о его (Стрелкова - ред.) состоянии не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.В аппарате уполномоченного по правам человека в Кировской области РИА Новости сказали, что не получали от Стрелкова жалоб на самочувствие. "Нет, жалоб и прошений от него не поступало", - сказал собеседник.Мосгорсуд в января 2024 года приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима и запретил три года администрировать сайты по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным. Вскоре его этапировали в исправительную колонию №5 Кирово-Чепецка Кировской области для бывших сотрудников силовых структур для отбытия наказания. В ноябре 2024 года Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу защиты на приговор.Стрелкову было предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали.Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.
