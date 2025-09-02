https://ria.ru/20250902/stavropol-2039220215.html
Житель Ставрополья получил десять лет колонии за продажу мужчины на ферму
2 сен 2025
Житель Ставрополья получил десять лет колонии за продажу мужчины на ферму
Житель Ставропольского края получил десять лет колонии за продажу мужчины в качестве рабочего на ферму, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 02.09.2025
ПЯТИГОРСК, 2 сен - РИА Новости. Житель Ставропольского края получил десять лет колонии за продажу мужчины в качестве рабочего на ферму, сообщила прокуратура региона. Суд установил, что в 2019 году житель Ставропольского края создал преступное сообщество, участники которого занимались торговлей людьми. По данным прокуратуры, в апреле 2023 года участник сообщества познакомился в селе Верхнерусское с мужчиной, который находился в трудной жизненной ситуации. Под предлогом предоставления ему оплачиваемого места работы и бесплатного жилья он перевез мужчину в город Михайловск, уточнило ведомство. "Впоследствии злоумышленник заключил сделку купли-продажи потерпевшего и передал его в качестве рабочей силы на животноводческую ферму в Шпаковском округе… Суд приговорил подсудимого к наказанию в виде лишения свободы сроком на десять лет с ограничением свободы сроком на один год один месяц с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что осужденный продал мужчину, нуждавшегося в жилье и деньгах, в качестве рабочей силы на Шпаковскую животноводческую ферму, за что преступник получил 50 килограммов колбасы и 5 тысяч рублей. По информации прокуратуры, мужчина был признан виновным по части 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), пункту "в" части 3 статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми). Ведомство также отметило, что ранее в отношении организатора и руководителя организованной группы, входящей в состав преступного сообщества, были постановлены обвинительные приговоры.
