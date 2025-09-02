В Госдуме предположили, что ключевая ставка ЦБ в сентябре может снизиться
Здание Центробанка РФ на Неглинной улице. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Ключевая ставка Банка России в сентябре может снизиться до 17% годовых, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Не больше, чем на 100 базисных пунктов, я думаю... Я прогнозирую, что снижение будет более аккуратным", - сказал Аксаков, отвечая на соответствующий вопрос.
5 сентября 2024, 11:29
Депутат связывает данный прогноз по ключевой ставке с наличием разнонаправленного движения цен. "Есть группы товаров, которые выросли в цене, поэтому ЦБ РФ будет наблюдать за тем, как это повлияет на инфляционный процесс", - подчеркнул депутат.
При этом Аксаков добавил, что "инфляция довольно быстрыми темпами снижается", и он считает, что ключевая ставка должна снизиться до 17%.
Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, на историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. По итогам заседания совета директоров в июле регулятор вновь снизил ключевую ставку, сразу на 2 процентных пункта - до 18% годовых.
При этом ЦБ уточнил "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
