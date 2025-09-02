https://ria.ru/20250902/stavka-2038977775.html

В Госдуме предположили, что ключевая ставка ЦБ в сентябре может снизиться

В Госдуме предположили, что ключевая ставка ЦБ в сентябре может снизиться - РИА Новости, 02.09.2025

В Госдуме предположили, что ключевая ставка ЦБ в сентябре может снизиться

Ключевая ставка Банка России в сентябре может снизиться до 17% годовых, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T04:09:00+03:00

2025-09-02T04:09:00+03:00

2025-09-02T04:26:00+03:00

экономика

анатолий аксаков

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40117/71/401177155_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_85ae5d90985a1813adacdf61c40af6f0.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Ключевая ставка Банка России в сентябре может снизиться до 17% годовых, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ). "Не больше, чем на 100 базисных пунктов, я думаю... Я прогнозирую, что снижение будет более аккуратным", - сказал Аксаков, отвечая на соответствующий вопрос. Депутат связывает данный прогноз по ключевой ставке с наличием разнонаправленного движения цен. "Есть группы товаров, которые выросли в цене, поэтому ЦБ РФ будет наблюдать за тем, как это повлияет на инфляционный процесс", - подчеркнул депутат. При этом Аксаков добавил, что "инфляция довольно быстрыми темпами снижается", и он считает, что ключевая ставка должна снизиться до 17%. Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, на историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. По итогам заседания совета директоров в июле регулятор вновь снизил ключевую ставку, сразу на 2 процентных пункта - до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

https://ria.ru/20240905/stavka-1970771134.html

https://ria.ru/20250830/stavka-2038474637.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, анатолий аксаков, центральный банк рф (цб рф), госдума рф