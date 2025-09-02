Рейтинг@Mail.ru
Рубио заявил, что США нанесли удар по судну с наркотиками в Карибском море
22:33 02.09.2025 (обновлено: 22:45 02.09.2025)
Рубио заявил, что США нанесли удар по судну с наркотиками в Карибском море
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские военные нанесли "смертоносный удар" в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, по его данным, из Венесуэлы."Как только что объявил (президент США Дональд Трамп - ред.), сегодня американские военные нанесли смертоносный удар в южной части Карибского моря по наркосудну, вышедшему из Венесуэлы и управляемому признанной наркотеррористической организацией", - написал Рубио в соцсети X.Использование американских военных кораблей в Карибском море не связано с реальной борьбой с наркотрафиком, заявил ранее в интервью РИА Новости командующий боливарианской милицией Венесуэлы Орландо Ромеро.Генпрокурор США Пэм Бонди 8 августа сообщила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского президента Николаса Мадуро. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа отметила, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку, на борту которых, предположительно, находятся 4 тысячи морпехов. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.Ранее Мадуро выразил намерение задействовать силы боливарианской милиции - это около 4,5 миллиона ополченцев по всей стране, - чтобы не допустить вмешательства "империи" в дела Венесуэлы. Глава государства объяснил масштабный призыв в ряды милиции частью национального плана защиты суверенитета и мира, который предполагает укрепление сил территориальной обороны и противодействие внешним угрозам. Призыв ополченцев и резервистов, согласно его позиции, проводится как ответ на агрессивную риторику США, где не исключили возможности военной операции против республики.
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские военные нанесли "смертоносный удар" в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, по его данным, из Венесуэлы.
"Как только что объявил (президент США Дональд Трамп - ред.), сегодня американские военные нанесли смертоносный удар в южной части Карибского моря по наркосудну, вышедшему из Венесуэлы и управляемому признанной наркотеррористической организацией", - написал Рубио в соцсети X.
Использование американских военных кораблей в Карибском море не связано с реальной борьбой с наркотрафиком, заявил ранее в интервью РИА Новости командующий боливарианской милицией Венесуэлы Орландо Ромеро.
Генпрокурор США Пэм Бонди 8 августа сообщила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского президента Николаса Мадуро. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа отметила, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку, на борту которых, предположительно, находятся 4 тысячи морпехов. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
Ранее Мадуро выразил намерение задействовать силы боливарианской милиции - это около 4,5 миллиона ополченцев по всей стране, - чтобы не допустить вмешательства "империи" в дела Венесуэлы. Глава государства объяснил масштабный призыв в ряды милиции частью национального плана защиты суверенитета и мира, который предполагает укрепление сил территориальной обороны и противодействие внешним угрозам. Призыв ополченцев и резервистов, согласно его позиции, проводится как ответ на агрессивную риторику США, где не исключили возможности военной операции против республики.
