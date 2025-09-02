https://ria.ru/20250902/ssha-2039208404.html

В США рассказали, почему воздерживаются от вторичных санкций против Китая

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. США пока воздерживаются от введения вторичных санкций или новых пошлин в отношении Китая из-за покупки российских энергоресурсов, пока ведутся обширные торговые переговоры с Пекином, заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер. "Президент (США Дональд) Трамп не ввел пошлины в отношении Китая, так как эти переговоры продолжаются. И конфликт на Украине, конечно же, является частью этих обсуждений", - сказал Уитакер агентству Блумберг. Он также отметил, что, несмотря на то, что, по его мнению, пошлины могут быть эффективными, они не помогут решить проблемы как в вопросе торговли между США и КНР, так и в вопросе конфликта на Украине. Постпред США также признал, что введенные ранее меры против Индии из-за закупок энергоресурсов РФ не приведут к улучшению торговых отношений Вашингтона и Нью-Дели. Ранее президент США Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50%, это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией, а также с провалом торговых переговоров с Нью-Дели. Пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Индии, что пошлины будут ограничены на уровне 15%.

