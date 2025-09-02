Рейтинг@Mail.ru
Глава минздрава США пообещал восстановить доверие к системе здравоохранения - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:58 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/ssha-2039206957.html
Глава минздрава США пообещал восстановить доверие к системе здравоохранения
Глава минздрава США пообещал восстановить доверие к системе здравоохранения - РИА Новости, 02.09.2025
Глава минздрава США пообещал восстановить доверие к системе здравоохранения
Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди — младший заявил в авторской колонке для газеты Wall Street Journal о начале масштабной реформы Центров по контролю и РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T20:58:00+03:00
2025-09-02T20:58:00+03:00
в мире
сша
министерство здравоохранения сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597074196_0:108:3306:1968_1920x0_80_0_0_472a8e9a1a4b2c3e4609c6645fd674fd.jpg
ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости. Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди — младший заявил в авторской колонке для газеты Wall Street Journal о начале масштабной реформы Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC, ведущий медицинский регулятор), направленной на повышение эффективности борьбы с инфекциями и возвращение доверия общества к системе здравоохранения. По словам Кеннеди — младшего, ведомство намерено "защищать от угроз" с помощью усиленного эпиднадзора за респираторными болезнями и внедрения "биорадара" на основе передовых молекулярных технологий. В рамках нового плана планируется укрепление инфраструктуры для прогнозирования и реагирования на вспышки, модернизация лабораторий и систем эпидемиологии, а также подготовка новых поколений эпидемиологов в США и за рубежом. Министр подчеркнул, что реформы затронут и кадровую политику: "Мы уже устранили конфликты интересов и бюрократическое самодовольство. Обновили состав консультативного комитета по иммунизации, заменили руководителей, сопротивлявшихся изменениям". По его словам, "американский народ избрал президента (Дональда - ред.) Трампа, а не укоренившихся бюрократов, чтобы определять политику в области здравоохранения". Он отметил, что CDC должен применять "золотые стандарты науки" при формировании всех рекомендаций, чтобы США сохраняли лидерство в создании вакцин и эпидемиологических руководств. Кеннеди — младший также заявил, что ведомство вернётся к своей изначальной миссии: поддержке местных и региональных органов здравоохранения, которые стоят на передовой в борьбе со вспышками. "CDC обязан восстановить доверие общества, и этот процесс уже начался. Он не завершится, пока американские институты здравоохранения снова не будут служить людям на основе принципов прозрачности, честности и порядочности", — указал глава американского минздрава.
https://ria.ru/20250902/slukhi-2039206835.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597074196_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_7ad265f07935582cc2b59ff4c448a39f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, министерство здравоохранения сша
В мире, США, Министерство здравоохранения США
Глава минздрава США пообещал восстановить доверие к системе здравоохранения

Кеннеди-младший заявил о начале реформы Центров по контролю заболеваний

© AP Photo / Virginia MayoРоберт Кеннеди-младший
Роберт Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Роберт Кеннеди-младший. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости. Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди — младший заявил в авторской колонке для газеты Wall Street Journal о начале масштабной реформы Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC, ведущий медицинский регулятор), направленной на повышение эффективности борьбы с инфекциями и возвращение доверия общества к системе здравоохранения.
По словам Кеннеди — младшего, ведомство намерено "защищать от угроз" с помощью усиленного эпиднадзора за респираторными болезнями и внедрения "биорадара" на основе передовых молекулярных технологий. В рамках нового плана планируется укрепление инфраструктуры для прогнозирования и реагирования на вспышки, модернизация лабораторий и систем эпидемиологии, а также подготовка новых поколений эпидемиологов в США и за рубежом.
Министр подчеркнул, что реформы затронут и кадровую политику: "Мы уже устранили конфликты интересов и бюрократическое самодовольство. Обновили состав консультативного комитета по иммунизации, заменили руководителей, сопротивлявшихся изменениям". По его словам, "американский народ избрал президента (Дональда - ред.) Трампа, а не укоренившихся бюрократов, чтобы определять политику в области здравоохранения".
Он отметил, что CDC должен применять "золотые стандарты науки" при формировании всех рекомендаций, чтобы США сохраняли лидерство в создании вакцин и эпидемиологических руководств. Кеннеди — младший также заявил, что ведомство вернётся к своей изначальной миссии: поддержке местных и региональных органов здравоохранения, которые стоят на передовой в борьбе со вспышками.
"CDC обязан восстановить доверие общества, и этот процесс уже начался. Он не завершится, пока американские институты здравоохранения снова не будут служить людям на основе принципов прозрачности, честности и порядочности", — указал глава американского минздрава.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
СМИ раскрыли причину слухов о состоянии здоровья Трампа
Вчера, 20:53
 
В миреСШАМинистерство здравоохранения США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала