Глава минздрава США пообещал восстановить доверие к системе здравоохранения

2025-09-02T20:58:00+03:00

в мире

сша

министерство здравоохранения сша

ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости. Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди — младший заявил в авторской колонке для газеты Wall Street Journal о начале масштабной реформы Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC, ведущий медицинский регулятор), направленной на повышение эффективности борьбы с инфекциями и возвращение доверия общества к системе здравоохранения. По словам Кеннеди — младшего, ведомство намерено "защищать от угроз" с помощью усиленного эпиднадзора за респираторными болезнями и внедрения "биорадара" на основе передовых молекулярных технологий. В рамках нового плана планируется укрепление инфраструктуры для прогнозирования и реагирования на вспышки, модернизация лабораторий и систем эпидемиологии, а также подготовка новых поколений эпидемиологов в США и за рубежом. Министр подчеркнул, что реформы затронут и кадровую политику: "Мы уже устранили конфликты интересов и бюрократическое самодовольство. Обновили состав консультативного комитета по иммунизации, заменили руководителей, сопротивлявшихся изменениям". По его словам, "американский народ избрал президента (Дональда - ред.) Трампа, а не укоренившихся бюрократов, чтобы определять политику в области здравоохранения". Он отметил, что CDC должен применять "золотые стандарты науки" при формировании всех рекомендаций, чтобы США сохраняли лидерство в создании вакцин и эпидемиологических руководств. Кеннеди — младший также заявил, что ведомство вернётся к своей изначальной миссии: поддержке местных и региональных органов здравоохранения, которые стоят на передовой в борьбе со вспышками. "CDC обязан восстановить доверие общества, и этот процесс уже начался. Он не завершится, пока американские институты здравоохранения снова не будут служить людям на основе принципов прозрачности, честности и порядочности", — указал глава американского минздрава.

