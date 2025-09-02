Рейтинг@Mail.ru
На карнавале в Нью-Йорке произошла стрельба - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/ssha-2039165987.html
На карнавале в Нью-Йорке произошла стрельба
На карнавале в Нью-Йорке произошла стрельба - РИА Новости, 02.09.2025
На карнавале в Нью-Йорке произошла стрельба
Как минимум пять человек пострадали в результате стрельбы и двое получили ранения холодным оружием на фоне проведения карнавала в день труда в районе Бруклин в... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T16:55:00+03:00
2025-09-02T16:55:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
бруклин
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039162890_0:291:3006:1981_1920x0_80_0_0_80a6c246636ffe10075dd25800fbeb44.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Как минимум пять человек пострадали в результате стрельбы и двое получили ранения холодным оружием на фоне проведения карнавала в день труда в районе Бруклин в Нью-Йорке, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местную полицию. "В понедельник вечером (по местному времени – ред.) минимум пятеро, включая 14-тилетнего, пострадали в результате стрельбы и двое получили ранения от холодного оружия в течение менее чем двух часов на или вблизи Истерн-Паркуэй", - говорится в сообщении. По данным телеканала, большинство пострадавших находятся в стабильном состоянии. Телеканал сообщает, что пока не было произведено никаких задержаний. Инциденты произошли, несмотря на усиленное присутствие полиции. "Это будет самое крупное развертывание полиции за год – даже больше, чем в канун Нового Года на Таймс-сквер, и даже крупнее наших развертываний на 4 июля", - заявила в пятницу комиссар полиции Джессика Тиш. Телеканал подчеркивает, что празднования начинаются примерно в 6 утра (13.00 мск) и, занимая почти целый день, заканчиваются в 18.00 (01.00 мск). При этом происшествия со стрельбой начались около 17.30 (00.30 мск). Ежегодный костюмированный карнавал, проводящийся более шести десятилетий в Нью-Йорке и сконцентрированный на культуре и обычаях народов Карибских островов, проходит в первый понедельник сентября. Прошлогодний карнавал тоже отметился насилием – тогда был убит 25-летний мужчина из Техаса и ранено четверо в возрасте от 16 до 69 лет, добавляет CBS.
https://ria.ru/20250902/ssha-2039149332.html
https://ria.ru/20250830/frantsiya-2038506358.html
нью-йорк (город)
бруклин
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039162890_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_e72f0248186c5028aaad54636121e9e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-йорк (город), бруклин, сша
В мире, Нью-Йорк (город), Бруклин, США
На карнавале в Нью-Йорке произошла стрельба

CBS: семь человек пострадали при стрельбе и поножовщине на карнавале в Нью-Йорке

© Getty Images / Anadolu / Selcuk AcarСотрудники полиции и участники карнавала в день труда в районе Бруклин в Нью-Йорке, США
Сотрудники полиции и участники карнавала в день труда в районе Бруклин в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Getty Images / Anadolu / Selcuk Acar
Сотрудники полиции и участники карнавала в день труда в районе Бруклин в Нью-Йорке, США
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Как минимум пять человек пострадали в результате стрельбы и двое получили ранения холодным оружием на фоне проведения карнавала в день труда в районе Бруклин в Нью-Йорке, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местную полицию.
"В понедельник вечером (по местному времени – ред.) минимум пятеро, включая 14-тилетнего, пострадали в результате стрельбы и двое получили ранения от холодного оружия в течение менее чем двух часов на или вблизи Истерн-Паркуэй", - говорится в сообщении.
Автомобиль, наехавший на толпу людей в Гаррисберге, США - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
На фестивале в Пенсильвании водитель въехал в толпу
Вчера, 15:46
По данным телеканала, большинство пострадавших находятся в стабильном состоянии. Телеканал сообщает, что пока не было произведено никаких задержаний.
Инциденты произошли, несмотря на усиленное присутствие полиции.
"Это будет самое крупное развертывание полиции за год – даже больше, чем в канун Нового Года на Таймс-сквер, и даже крупнее наших развертываний на 4 июля", - заявила в пятницу комиссар полиции Джессика Тиш.
Телеканал подчеркивает, что празднования начинаются примерно в 6 утра (13.00 мск) и, занимая почти целый день, заканчиваются в 18.00 (01.00 мск). При этом происшествия со стрельбой начались около 17.30 (00.30 мск).
Ежегодный костюмированный карнавал, проводящийся более шести десятилетий в Нью-Йорке и сконцентрированный на культуре и обычаях народов Карибских островов, проходит в первый понедельник сентября. Прошлогодний карнавал тоже отметился насилием – тогда был убит 25-летний мужчина из Техаса и ранено четверо в возрасте от 16 до 69 лет, добавляет CBS.
Автомобиль полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Во Франции машина наехала на толпу людей
30 августа, 13:53
 
В миреНью-Йорк (город)БруклинСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала