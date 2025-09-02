https://ria.ru/20250902/ssha-2039165987.html

На карнавале в Нью-Йорке произошла стрельба

На карнавале в Нью-Йорке произошла стрельба - РИА Новости, 02.09.2025

На карнавале в Нью-Йорке произошла стрельба

Как минимум пять человек пострадали в результате стрельбы и двое получили ранения холодным оружием на фоне проведения карнавала в день труда в районе Бруклин в... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T16:55:00+03:00

2025-09-02T16:55:00+03:00

2025-09-02T16:55:00+03:00

в мире

нью-йорк (город)

бруклин

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039162890_0:291:3006:1981_1920x0_80_0_0_80a6c246636ffe10075dd25800fbeb44.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Как минимум пять человек пострадали в результате стрельбы и двое получили ранения холодным оружием на фоне проведения карнавала в день труда в районе Бруклин в Нью-Йорке, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местную полицию. "В понедельник вечером (по местному времени – ред.) минимум пятеро, включая 14-тилетнего, пострадали в результате стрельбы и двое получили ранения от холодного оружия в течение менее чем двух часов на или вблизи Истерн-Паркуэй", - говорится в сообщении. По данным телеканала, большинство пострадавших находятся в стабильном состоянии. Телеканал сообщает, что пока не было произведено никаких задержаний. Инциденты произошли, несмотря на усиленное присутствие полиции. "Это будет самое крупное развертывание полиции за год – даже больше, чем в канун Нового Года на Таймс-сквер, и даже крупнее наших развертываний на 4 июля", - заявила в пятницу комиссар полиции Джессика Тиш. Телеканал подчеркивает, что празднования начинаются примерно в 6 утра (13.00 мск) и, занимая почти целый день, заканчиваются в 18.00 (01.00 мск). При этом происшествия со стрельбой начались около 17.30 (00.30 мск). Ежегодный костюмированный карнавал, проводящийся более шести десятилетий в Нью-Йорке и сконцентрированный на культуре и обычаях народов Карибских островов, проходит в первый понедельник сентября. Прошлогодний карнавал тоже отметился насилием – тогда был убит 25-летний мужчина из Техаса и ранено четверо в возрасте от 16 до 69 лет, добавляет CBS.

https://ria.ru/20250902/ssha-2039149332.html

https://ria.ru/20250830/frantsiya-2038506358.html

нью-йорк (город)

бруклин

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нью-йорк (город), бруклин, сша