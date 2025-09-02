https://ria.ru/20250902/ssha-2039149332.html

На фестивале в Пенсильвании водитель въехал в толпу

Трое человек, включая ребенка и женщину в инвалидном кресле, госпитализированы в результате наезда машины на толпу людей, собравшихся по случаю фестиваля... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T15:46:00+03:00

пенсильвания

сша

в мире

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Трое человек, включая ребенка и женщину в инвалидном кресле, госпитализированы в результате наезда машины на толпу людей, собравшихся по случаю фестиваля "Кипона" в Гаррисберге американского штата Пенсильвания, сообщает телеканал ABC News. "Были госпитализированы три человека... включая 6-летнего мальчика, который сейчас в критическом состоянии... Двое других взрослых - мужчина из городского департамента дорожного строительства и женщина, которая была в инвалидном кресле во время инцидента, находятся в стабильном состоянии", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что автомобиль въехал в огражденную территорию после завершения фестиваля. По данным полиции, на данный момент неизвестно, был ли наезд умышленным или случайным. Водитель заключен под стражу, полиция проводит расследование. Фестиваль "Кипона" проходит раз в год и длится три дня во время празднования Дня труда в США, который отмечают в первую неделю сентября. Фестиваль посвящен наследию коренных американцев.

