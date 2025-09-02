Рейтинг@Mail.ru
На фестивале в Пенсильвании водитель въехал в толпу - РИА Новости, 02.09.2025
15:46 02.09.2025
На фестивале в Пенсильвании водитель въехал в толпу
Трое человек, включая ребенка и женщину в инвалидном кресле, госпитализированы в результате наезда машины на толпу людей, собравшихся по случаю фестиваля... РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Трое человек, включая ребенка и женщину в инвалидном кресле, госпитализированы в результате наезда машины на толпу людей, собравшихся по случаю фестиваля "Кипона" в Гаррисберге американского штата Пенсильвания, сообщает телеканал ABC News. "Были госпитализированы три человека... включая 6-летнего мальчика, который сейчас в критическом состоянии... Двое других взрослых - мужчина из городского департамента дорожного строительства и женщина, которая была в инвалидном кресле во время инцидента, находятся в стабильном состоянии", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что автомобиль въехал в огражденную территорию после завершения фестиваля. По данным полиции, на данный момент неизвестно, был ли наезд умышленным или случайным. Водитель заключен под стражу, полиция проводит расследование. Фестиваль "Кипона" проходит раз в год и длится три дня во время празднования Дня труда в США, который отмечают в первую неделю сентября. Фестиваль посвящен наследию коренных американцев.
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Трое человек, включая ребенка и женщину в инвалидном кресле, госпитализированы в результате наезда машины на толпу людей, собравшихся по случаю фестиваля "Кипона" в Гаррисберге американского штата Пенсильвания, сообщает телеканал ABC News.
"Были госпитализированы три человека... включая 6-летнего мальчика, который сейчас в критическом состоянии... Двое других взрослых - мужчина из городского департамента дорожного строительства и женщина, которая была в инвалидном кресле во время инцидента, находятся в стабильном состоянии", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что автомобиль въехал в огражденную территорию после завершения фестиваля.
По данным полиции, на данный момент неизвестно, был ли наезд умышленным или случайным. Водитель заключен под стражу, полиция проводит расследование.
Фестиваль "Кипона" проходит раз в год и длится три дня во время празднования Дня труда в США, который отмечают в первую неделю сентября. Фестиваль посвящен наследию коренных американцев.
