Дмитриев оценил намерение Трампа наградить Джулиани

Дмитриев оценил намерение Трампа наградить Джулиани - РИА Новости, 02.09.2025

Дмитриев оценил намерение Трампа наградить Джулиани

2025-09-02T04:19:00+03:00

Дмитриев оценил намерение Трампа наградить Джулиани

2025-09-02T04:19:00+03:00

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев положительно оценил намерение президента США Дональда Трампа наградить своего бывшего адвоката и экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани Президентской медалью Свободы. Ранее Трамп заявил, что собирается наградить Джулиани Президентской медалью Свободы - высшей гражданской наградой США, подробности американский президент пообещал позже. "Отлично, несмотря на все атаки "глубинного государства". Стойкость и упорство", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X в ответ на публикацию с перепечатанным текстом со страницы Трампа в Truth Social о намерении наградить Джулиани. Ранее представитель Джулиани сообщил, что бывший мэр Нью-Йорка попал в автомобильную аварию в штате Нью-Гэмпшир. Джулиани занимал должность мэра Нью-Йорка с 1994 по 2001 год, получив известность благодаря своей жесткой политике по борьбе с преступностью, а также лидерству, проявленному после теракта 11 сентября 2001 года.

