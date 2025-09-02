https://ria.ru/20250902/ssha-2038978737.html
Дмитриев оценил намерение Трампа наградить Джулиани
Дмитриев оценил намерение Трампа наградить Джулиани - РИА Новости, 02.09.2025
Дмитриев оценил намерение Трампа наградить Джулиани
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев положительно оценил намерение... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T04:19:00+03:00
2025-09-02T04:19:00+03:00
2025-09-02T04:19:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
сша
россия
руди джулиани
дональд трамп
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036976450_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_79b14fb065e7c3225d24f47fb81c76b3.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев положительно оценил намерение президента США Дональда Трампа наградить своего бывшего адвоката и экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани Президентской медалью Свободы. Ранее Трамп заявил, что собирается наградить Джулиани Президентской медалью Свободы - высшей гражданской наградой США, подробности американский президент пообещал позже. "Отлично, несмотря на все атаки "глубинного государства". Стойкость и упорство", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X в ответ на публикацию с перепечатанным текстом со страницы Трампа в Truth Social о намерении наградить Джулиани. Ранее представитель Джулиани сообщил, что бывший мэр Нью-Йорка попал в автомобильную аварию в штате Нью-Гэмпшир. Джулиани занимал должность мэра Нью-Йорка с 1994 по 2001 год, получив известность благодаря своей жесткой политике по борьбе с преступностью, а также лидерству, проявленному после теракта 11 сентября 2001 года.
https://ria.ru/20250831/dzhuliani-2038719996.html
https://ria.ru/20250814/tramp-2035306474.html
нью-йорк (город)
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036976450_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4ce819e5669c8a249cc76e17236388ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город), сша, россия, руди джулиани, дональд трамп, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Нью-Йорк (город), США, Россия, Руди Джулиани, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев оценил намерение Трампа наградить Джулиани
Глава РФПИ Дмитриев оценил желание Трампа наградить экс-мэра Нью-Йорка Джулиани