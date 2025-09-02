Рейтинг@Mail.ru
Спрос на туры в Азию с пересадкой в Китае вырастет, считают в АТОР
Туризм
Туризм
 
11:32 02.09.2025 (обновлено: 13:05 02.09.2025)
Спрос на туры в Азию с пересадкой в Китае вырастет, считают в АТОР
Спрос на туры в Азию с пересадкой в Китае вырастет, считают в АТОР - РИА Новости, 02.09.2025
Спрос на туры в Азию с пересадкой в Китае вырастет, считают в АТОР
Спрос на туры в страны Азии транзитом через Китай вырастет у российских туристов благодаря отмене виз, заявила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России РИА Новости, 02.09.2025
китай
азия
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Спрос на туры в страны Азии транзитом через Китай вырастет у российских туристов благодаря отмене виз, заявила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "По оценке аналитиков АТОР, транзитный поток через Китай также возрастет. Пока сложно оценить, в какой динамике. Однако очевидно, что спрос на страны Азии с пересадкой в Китае станут более привлекательными для российских путешественников. Сдерживающим фактором может стать стоимость билетов", - сказала Ломидзе. Он добавила, что поток в Китай может вырасти минимум на 30-40% год к году после введения безвизового въезда. Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян.
китай
азия
китай, азия, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор)
Китай, Азия, Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм
Спрос на туры в Азию с пересадкой в Китае вырастет, считают в АТОР

АТОР: спрос на туры в Азию транзитом через Китай вырастет из-за отмены виз

Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Спрос на туры в страны Азии транзитом через Китай вырастет у российских туристов благодаря отмене виз, заявила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"По оценке аналитиков АТОР, транзитный поток через Китай также возрастет. Пока сложно оценить, в какой динамике. Однако очевидно, что спрос на страны Азии с пересадкой в Китае станут более привлекательными для российских путешественников. Сдерживающим фактором может стать стоимость билетов", - сказала Ломидзе.
Он добавила, что поток в Китай может вырасти минимум на 30-40% год к году после введения безвизового въезда.
Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян.
Флаг Китая
В РСТ оценили перспективы отмены Китаем виз для россиян
Туризм Китай Азия Майя Ломидзе Ассоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
