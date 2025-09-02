https://ria.ru/20250902/spros-2039033864.html
Спрос на туры в Азию с пересадкой в Китае вырастет, считают в АТОР
Спрос на туры в Азию с пересадкой в Китае вырастет, считают в АТОР
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Спрос на туры в страны Азии транзитом через Китай вырастет у российских туристов благодаря отмене виз, заявила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "По оценке аналитиков АТОР, транзитный поток через Китай также возрастет. Пока сложно оценить, в какой динамике. Однако очевидно, что спрос на страны Азии с пересадкой в Китае станут более привлекательными для российских путешественников. Сдерживающим фактором может стать стоимость билетов", - сказала Ломидзе. Он добавила, что поток в Китай может вырасти минимум на 30-40% год к году после введения безвизового въезда. Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян.
