ВС России нанесли удары по двум пунктам дислокации ВСУ

ВС России нанесли удары по двум пунктам дислокации ВСУ

ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск ВС России нанесли удары по двум пунктам временной дислокации украинских формирований в районе Бересток на константиновском направлении в ДНР, сообщило министерство обороны РФ. "На константиновском направлении в Донецкой народной республике операторами БПЛА "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в районе населенного пункта Бересток было замечено перемещение военнослужащих 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В ходе доразведки установлен пункт временной дислокации противника. Артиллерийскими расчетами "Южной" группировки по выявленной цели незамедлительно было нанесено огневое поражение. Точным ударом укрытия ВСУ уничтожены вместе с личным составом", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что ещё один пункт временной дислокации украинских сил был обнаружен и уничтожен в районе населённого пункта Степановка в результате совместных действий операторов БПЛА и артиллерийских подразделений "Южной" группировки.

