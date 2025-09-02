ВС России нанесли удары по двум пунктам дислокации ВСУ
ВС России уничтожили два пункта дислокации ВСУ на Константиновском направлении
Артиллеристы 6-й армии ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ из самоходной артиллерийской установки 2С7 "Пион"
Артиллеристы 6-й армии ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ из самоходной артиллерийской установки 2С7 "Пион". Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск ВС России нанесли удары по двум пунктам временной дислокации украинских формирований в районе Бересток на константиновском направлении в ДНР, сообщило министерство обороны РФ.
"На константиновском направлении в Донецкой народной республике операторами БПЛА "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в районе населенного пункта Бересток было замечено перемещение военнослужащих 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В ходе доразведки установлен пункт временной дислокации противника. Артиллерийскими расчетами "Южной" группировки по выявленной цели незамедлительно было нанесено огневое поражение. Точным ударом укрытия ВСУ уничтожены вместе с личным составом", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что ещё один пункт временной дислокации украинских сил был обнаружен и уничтожен в районе населённого пункта Степановка в результате совместных действий операторов БПЛА и артиллерийских подразделений "Южной" группировки.
