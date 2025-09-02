Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удары по двум пунктам дислокации ВСУ - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:54 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/spetsoperatsiya-2038997074.html
ВС России нанесли удары по двум пунктам дислокации ВСУ
ВС России нанесли удары по двум пунктам дислокации ВСУ - РИА Новости, 02.09.2025
ВС России нанесли удары по двум пунктам дислокации ВСУ
Военнослужащие "Южной" группировки войск ВС России нанесли удары по двум пунктам временной дислокации украинских формирований в районе Бересток на... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T07:54:00+03:00
2025-09-02T07:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833119680_0:0:3379:1901_1920x0_80_0_0_13c4d60af5f05663419dc4ec7c13f061.jpg
ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск ВС России нанесли удары по двум пунктам временной дислокации украинских формирований в районе Бересток на константиновском направлении в ДНР, сообщило министерство обороны РФ. "На константиновском направлении в Донецкой народной республике операторами БПЛА "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в районе населенного пункта Бересток было замечено перемещение военнослужащих 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В ходе доразведки установлен пункт временной дислокации противника. Артиллерийскими расчетами "Южной" группировки по выявленной цели незамедлительно было нанесено огневое поражение. Точным ударом укрытия ВСУ уничтожены вместе с личным составом", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что ещё один пункт временной дислокации украинских сил был обнаружен и уничтожен в районе населённого пункта Степановка в результате совместных действий операторов БПЛА и артиллерийских подразделений "Южной" группировки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833119680_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_9b08a943b5c3b2ce3e8ce343e58eb9d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удары по двум пунктам дислокации ВСУ

ВС России уничтожили два пункта дислокации ВСУ на Константиновском направлении

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкАртиллеристы 6-й армии ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ из самоходной артиллерийской установки 2С7 "Пион"
Артиллеристы 6-й армии ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ из самоходной артиллерийской установки 2С7 Пион - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Артиллеристы 6-й армии ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ из самоходной артиллерийской установки 2С7 "Пион". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск ВС России нанесли удары по двум пунктам временной дислокации украинских формирований в районе Бересток на константиновском направлении в ДНР, сообщило министерство обороны РФ.
"На константиновском направлении в Донецкой народной республике операторами БПЛА "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в районе населенного пункта Бересток было замечено перемещение военнослужащих 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В ходе доразведки установлен пункт временной дислокации противника. Артиллерийскими расчетами "Южной" группировки по выявленной цели незамедлительно было нанесено огневое поражение. Точным ударом укрытия ВСУ уничтожены вместе с личным составом", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что ещё один пункт временной дислокации украинских сил был обнаружен и уничтожен в районе населённого пункта Степановка в результате совместных действий операторов БПЛА и артиллерийских подразделений "Южной" группировки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала