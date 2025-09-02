Рейтинг@Mail.ru
ВСУ попали в окружение в районе села Садки в Сумской области - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:44 02.09.2025 (обновлено: 09:57 02.09.2025)
https://ria.ru/20250902/spetsoperatsiya-2038996187.html
ВСУ попали в окружение в районе села Садки в Сумской области
ВСУ попали в окружение в районе села Садки в Сумской области - РИА Новости, 02.09.2025
ВСУ попали в окружение в районе села Садки в Сумской области
Группа украинских военных попала в окружение в районе населенного пункта Садки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T07:44:00+03:00
2025-09-02T09:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
безопасность
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Группа украинских военных попала в окружение в районе населенного пункта Садки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Боевикам ВСУ перекрыто снабжение (в том числе по воздуху. — Прим. ред.) и пути эвакуации, идет уничтожение противника", — сказал собеседник агентства.По его словам, речь идет о военных из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, их окружили в лесном массиве.Зона безопасности в Сумской областиПрезидент Владимир Путин раскрыл детали ее создания на пленарной сессии ПМЭФ в июне:
https://ria.ru/20250828/spetsoperatsiya-2038000023.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8e408382f88eac070f016b4fd0a2c70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, вооруженные силы украины, безопасность, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, В мире
ВСУ попали в окружение в районе села Садки в Сумской области

Группа солдат ВСУ 80-й бригады попала в окружение под Садками в Сумской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Группа украинских военных попала в окружение в районе населенного пункта Садки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Боевикам ВСУ перекрыто снабжение (в том числе по воздуху. — Прим. ред.) и пути эвакуации, идет уничтожение противника", — сказал собеседник агентства.
Украинские военнослужащие несут тело погибшего - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
В Сумской области под ракетный удар попал командный пункт 110-й бригады ВСУ
28 августа, 06:37
По его словам, речь идет о военных из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, их окружили в лесном массиве.

Зона безопасности в Сумской области

Президент Владимир Путин раскрыл детали ее создания на пленарной сессии ПМЭФ в июне:
  • Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров;
  • результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области — от восьми до двенадцати километров;
  • у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии в этом регионе продиктованы логикой развития конфликта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала