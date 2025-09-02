ВСУ попали в окружение в районе села Садки в Сумской области
Группа солдат ВСУ 80-й бригады попала в окружение под Садками в Сумской области
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Группа украинских военных попала в окружение в районе населенного пункта Садки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Боевикам ВСУ перекрыто снабжение (в том числе по воздуху. — Прим. ред.) и пути эвакуации, идет уничтожение противника", — сказал собеседник агентства.
По его словам, речь идет о военных из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, их окружили в лесном массиве.
Зона безопасности в Сумской области
Президент Владимир Путин раскрыл детали ее создания на пленарной сессии ПМЭФ в июне:
- Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров;
- результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области — от восьми до двенадцати километров;
- у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии в этом регионе продиктованы логикой развития конфликта.
