ВСУ попали в окружение в районе села Садки в Сумской области

Группа украинских военных попала в окружение в районе населенного пункта Садки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 02.09.2025

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Группа украинских военных попала в окружение в районе населенного пункта Садки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Боевикам ВСУ перекрыто снабжение (в том числе по воздуху. — Прим. ред.) и пути эвакуации, идет уничтожение противника", — сказал собеседник агентства.По его словам, речь идет о военных из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, их окружили в лесном массиве.Зона безопасности в Сумской областиПрезидент Владимир Путин раскрыл детали ее создания на пленарной сессии ПМЭФ в июне:

Дарья Буймова

