Штурмовые группы ВСУ потеряли 80 процентов личного состава у Андреевки

Штурмовые группы ВСУ потеряли 80 процентов личного состава у Андреевки - РИА Новости, 02.09.2025

Штурмовые группы ВСУ потеряли 80 процентов личного состава у Андреевки

02.09.2025

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

т-64

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Штурмовики ВСУ потеряли 80% личного состава при попытке контратак в районе Андреевки на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В ходе комплексного огневого поражения уничтожено более 80% личного состава штурмовых групп и танк Т-64", - сказал собеседник агентства. По его словам, попытки контратак проводились силами 225-го отдельного штурмового полка ВСУ.

