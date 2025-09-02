https://ria.ru/20250902/spetsoperatsiya-2038995309.html
Штурмовые группы ВСУ потеряли 80 процентов личного состава у Андреевки
Штурмовые группы ВСУ потеряли 80 процентов личного состава у Андреевки - РИА Новости, 02.09.2025
Штурмовые группы ВСУ потеряли 80 процентов личного состава у Андреевки
Штурмовики ВСУ потеряли 80% личного состава при попытке контратак в районе Андреевки на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Штурмовики ВСУ потеряли 80% личного состава при попытке контратак в районе Андреевки на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В ходе комплексного огневого поражения уничтожено более 80% личного состава штурмовых групп и танк Т-64", - сказал собеседник агентства. По его словам, попытки контратак проводились силами 225-го отдельного штурмового полка ВСУ.
Штурмовые группы ВСУ потеряли 80 процентов личного состава у Андреевки
