Операторы FPV-дронов уничтожили кочующие минометные расчеты ВСУ
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:22 02.09.2025
Операторы FPV-дронов уничтожили кочующие минометные расчеты ВСУ
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
ЛУГАНСК, 2 сен - РИА Новости. Операторы FPV-дронов 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении боевых задач уничтожили кочующие миномётные расчеты, боевые бронированные машины западного производства и пехоту подразделений ВСУ на купянском участке фронта в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В подразделениях созданы маневренные группы операторов БПЛА. Бойцы оснащены самыми современными беспилотниками. Каждый день они выходят на боевые задания. Операторы дронов-камикадзе обследуют линию боевого соприкосновения и при обнаружении сил противника уничтожают цели. Действуют подразделения и днем и ночью. Беспилотники оснащены специальными камерами для работы в темное время суток", - заявили в МО РФ. Уточняется, что беспилотники снаряжаются боеприпасом и отправляются в сторону противника, в зависимости от задачи на БПЛА устанавливаются различные типы снарядов - это могут быть как гранаты, так и выстрелы от гранатометов. "Согласно данным воздушной разведки, были получены координаты расположения вражеской группы и сведения о подготовке противника к ударным действиям по нашим позициям. Выявленные координаты передали на командный пункт БПЛА. После этого бойцы спецподразделения выдвинулись на боевую позицию вблизи линии фронта. Мастерски преодолев средства радиоэлектронной борьбы противника, операторы FPV-дронов идентифицировали цели и успешно поразили их", - уточнили в военном ведомстве.
россия
харьковская область
безопасность, россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Мария Марикян Оператор FPV-дронов
© РИА Новости / Мария Марикян
Оператор FPV-дронов. Архивное фото
ЛУГАНСК, 2 сен - РИА Новости. Операторы FPV-дронов 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении боевых задач уничтожили кочующие миномётные расчеты, боевые бронированные машины западного производства и пехоту подразделений ВСУ на купянском участке фронта в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В подразделениях созданы маневренные группы операторов БПЛА. Бойцы оснащены самыми современными беспилотниками. Каждый день они выходят на боевые задания. Операторы дронов-камикадзе обследуют линию боевого соприкосновения и при обнаружении сил противника уничтожают цели. Действуют подразделения и днем и ночью. Беспилотники оснащены специальными камерами для работы в темное время суток", - заявили в МО РФ.
Оператор FPV-дрона в Сумской области повторил трюк Люка Скайуокера
03:46
Уточняется, что беспилотники снаряжаются боеприпасом и отправляются в сторону противника, в зависимости от задачи на БПЛА устанавливаются различные типы снарядов - это могут быть как гранаты, так и выстрелы от гранатометов.
"Согласно данным воздушной разведки, были получены координаты расположения вражеской группы и сведения о подготовке противника к ударным действиям по нашим позициям. Выявленные координаты передали на командный пункт БПЛА. После этого бойцы спецподразделения выдвинулись на боевую позицию вблизи линии фронта. Мастерски преодолев средства радиоэлектронной борьбы противника, операторы FPV-дронов идентифицировали цели и успешно поразили их", - уточнили в военном ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
