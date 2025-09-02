https://ria.ru/20250902/spetsoperatsiya-2038980847.html

Военные группировки Север в ходе СВО уничтожили позиции и живую силу ВСУ

Военные группировки Север в ходе СВО уничтожили позиции и живую силу ВСУ - РИА Новости, 02.09.2025

Военные группировки Север в ходе СВО уничтожили позиции и живую силу ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T05:05:00+03:00

2025-09-02T05:05:00+03:00

2025-09-02T05:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955409471_0:157:3254:1987_1920x0_80_0_0_8c012170bb2fa340af0c183c7d9a4499.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные позиции и скопления живой силы подразделений ВСУ на харьковском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В этот раз расчеты РСЗО "Град" армейского корпуса на данном направлении, прикрывая штурмовые группы группировки войск "Север", при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные позиции и скопления живой силы подразделений ВСУ. Кадры объективного контроля, получаемые с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении всех выявленных целей", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что подразделения группировки войск "Север" продолжают выполнять боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы Российской Федерации. Войска ежесуточно продолжают продвигаться вперед, оттесняя противника от государственной границы для создания "санитарной зоны" и обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов, добавили в российском военном ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)