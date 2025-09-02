https://ria.ru/20250902/spetsoperatsiya-2038980847.html
Военные группировки Север в ходе СВО уничтожили позиции и живую силу ВСУ
Военные группировки Север в ходе СВО уничтожили позиции и живую силу ВСУ - РИА Новости, 02.09.2025
Военные группировки Север в ходе СВО уничтожили позиции и живую силу ВСУ
Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T05:05:00+03:00
2025-09-02T05:05:00+03:00
2025-09-02T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955409471_0:157:3254:1987_1920x0_80_0_0_8c012170bb2fa340af0c183c7d9a4499.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные позиции и скопления живой силы подразделений ВСУ на харьковском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В этот раз расчеты РСЗО "Град" армейского корпуса на данном направлении, прикрывая штурмовые группы группировки войск "Север", при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные позиции и скопления живой силы подразделений ВСУ. Кадры объективного контроля, получаемые с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении всех выявленных целей", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что подразделения группировки войск "Север" продолжают выполнять боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы Российской Федерации. Войска ежесуточно продолжают продвигаться вперед, оттесняя противника от государственной границы для создания "санитарной зоны" и обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов, добавили в российском военном ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955409471_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_6d3f62310b0a3786b54a8c6c66cc93d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Военные группировки Север в ходе СВО уничтожили позиции и живую силу ВСУ
Расчеты РСЗО "Град" уничтожили под Харьковом замаскированные позиции ВСУ