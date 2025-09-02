https://ria.ru/20250902/spetsoperatsiya-2038976592.html
ВСУ несут большие потери из-за нехватки техники
2025-09-02T03:58:00+03:00
в мире
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Киевский режим не в состоянии обеспечить подразделения ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дальнобойной артиллерией, что приводит к значительным потерям украинской пехоты в Донбассе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах "Зона боевых действий расширилась до 30 километров по фронту, однако украинские войска не имеют достаточного количества соответствующих систем для эффективного противодействия. Украинские солдаты признают, что в условиях ограниченных ресурсов тяжело отражать постоянные атаки и поэтому они несут большие потери", - сказал собеседник агентства. По его словам, украинские военные описывают ситуацию на передовой, приводя в пример свои потери в одном из подразделений: из шести человек группы за ночь один боец погиб, двое получили ранения, еще двое были контужены. "Нас всю ночь держали под огнём- с восьми вечера до пяти утра, без возможности даже подняться или продвинуться вперёд", - приводит слова одного из солдат ВСУ собеседник агентства.
