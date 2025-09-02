Рейтинг@Mail.ru
ВСУ несут большие потери из-за нехватки техники - РИА Новости, 02.09.2025
03:58 02.09.2025
ВСУ несут большие потери из-за нехватки техники
ВСУ несут большие потери из-за нехватки техники - РИА Новости, 02.09.2025
ВСУ несут большие потери из-за нехватки техники
Киевский режим не в состоянии обеспечить подразделения ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дальнобойной артиллерией, что приводит к значительным... РИА Новости, 02.09.2025
в мире
донбасс
вооруженные силы украины
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Киевский режим не в состоянии обеспечить подразделения ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дальнобойной артиллерией, что приводит к значительным потерям украинской пехоты в Донбассе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах "Зона боевых действий расширилась до 30 километров по фронту, однако украинские войска не имеют достаточного количества соответствующих систем для эффективного противодействия. Украинские солдаты признают, что в условиях ограниченных ресурсов тяжело отражать постоянные атаки и поэтому они несут большие потери", - сказал собеседник агентства. По его словам, украинские военные описывают ситуацию на передовой, приводя в пример свои потери в одном из подразделений: из шести человек группы за ночь один боец погиб, двое получили ранения, еще двое были контужены. "Нас всю ночь держали под огнём- с восьми вечера до пяти утра, без возможности даже подняться или продвинуться вперёд", - приводит слова одного из солдат ВСУ собеседник агентства.
донбасс
донбасс, вооруженные силы украины
В мире, Донбасс, Вооруженные силы Украины
ВСУ несут большие потери из-за нехватки техники

Киев не может обеспечить ВСУ средствами РЭБ и дальнобойной артиллерией

Украинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Libkos/Kostiantyn Liberov
Украинские военные . Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Киевский режим не в состоянии обеспечить подразделения ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дальнобойной артиллерией, что приводит к значительным потерям украинской пехоты в Донбассе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах
"Зона боевых действий расширилась до 30 километров по фронту, однако украинские войска не имеют достаточного количества соответствующих систем для эффективного противодействия. Украинские солдаты признают, что в условиях ограниченных ресурсов тяжело отражать постоянные атаки и поэтому они несут большие потери", - сказал собеседник агентства.
По его словам, украинские военные описывают ситуацию на передовой, приводя в пример свои потери в одном из подразделений: из шести человек группы за ночь один боец погиб, двое получили ранения, еще двое были контужены.
"Нас всю ночь держали под огнём- с восьми вечера до пяти утра, без возможности даже подняться или продвинуться вперёд", - приводит слова одного из солдат ВСУ собеседник агентства.
В миреДонбассВооруженные силы Украины
 
 
