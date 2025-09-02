https://ria.ru/20250902/spetsoperatsiya-2038976073.html

Оператор FPV-дрона в Сумской области повторил трюк Люка Скайуокера

специальная военная операция на украине

сумская область

люк скайуокер

вооруженные силы украины

безопасность

КУРСК, 2 сен - РИА Новости. Оператор ударного FPV-дрона группировки "Север" в рамках расширения буферной зоны в Сумской области влетел в защищенный средствами РЭБ и антидроновыми сетями логистический канал ВСУ, вскрыл его, тем самым повторив трюк персонажа фильма "Звездные войны" Люка Скайуокера, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным "Витязь". "Оператор ударного FPV-дрона группировки войск "Север", действуя на передовой в рамках расширения буферной зоны в Сумской области, обнаружил замаскированный и защищенный от дронов логистический канал ВСУ, по которому противник осуществлял практически безопасный подвоз БК (боекомплекта - ред.), личного состава и даже перемещение командования. Управляя FPV-дроном, наш оператор БПЛА нашел брешь в защите укрытой антидроновой сеткой фронтовой дороги, залетел внутрь и, как Люк Скайуокер по тоннелю "Звезды Смерти" в четвертом эпизоде фильма "Звездные войны", пролетел внутри логистической артерии противника, тем самым сведя на нет все усилия РЭБ ВСУ и их инженеров, укрывавших найденную дорогу антидроновыми сетями", - сообщил РИА Новости офицер группировки "Север" с позывным "Витязь". По словам собеседника агентства, в результате успешно проведенной расчетом БПЛА операции логистический канал был выявлен и сейчас находится под полным огневым контролем группировки войск "Север".

сумская область

