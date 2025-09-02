Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили спрятанный танк ВСУ - РИА Новости, 02.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:21 02.09.2025
Российские военные уничтожили спрятанный танк ВСУ
Российские военные уничтожили спрятанный танк ВСУ
Расчет ударных БПЛА группировки войск "Север", участвуя в расширении буферной зоны в Сумской области Украины, выявил и уничтожил защищенный от дронов танк Т-64... РИА Новости, 02.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
т-64
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
КУРСК, 2 сен - РИА Новости. Расчет ударных БПЛА группировки войск "Север", участвуя в расширении буферной зоны в Сумской области Украины, выявил и уничтожил защищенный от дронов танк Т-64 "Булат" ВСУ, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным "Витязь". "Расчет ударных БПЛА группировки войск "Север", участвуя в расширении буферной зоны в Сумской области, выявил и уничтожил украинский танк Т-64 "Булат". Бронемашина была оснащена пассивной антидроновой защитой, хорошо замаскирована и спрятана в лесу. Несмотря на все это, оператор FPV-дрона ВС РФ, умело маневрируя между веток и деревьев, обнаружил и уничтожил цель", - сообщил РИА Новости офицер группировки "Север" с позывным "Витязь". Ликвидация танка подтверждена кадрами объективного контроля, видео передано в распоряжение агентства РИА Новости.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПодбитый танк ВСУ Т-64
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Подбитый танк ВСУ Т-64. Архивное фото
КУРСК, 2 сен - РИА Новости. Расчет ударных БПЛА группировки войск "Север", участвуя в расширении буферной зоны в Сумской области Украины, выявил и уничтожил защищенный от дронов танк Т-64 "Булат" ВСУ, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным "Витязь".
"Расчет ударных БПЛА группировки войск "Север", участвуя в расширении буферной зоны в Сумской области, выявил и уничтожил украинский танк Т-64 "Булат". Бронемашина была оснащена пассивной антидроновой защитой, хорошо замаскирована и спрятана в лесу. Несмотря на все это, оператор FPV-дрона ВС РФ, умело маневрируя между веток и деревьев, обнаружил и уничтожил цель", - сообщил РИА Новости офицер группировки "Север" с позывным "Витязь".
Ликвидация танка подтверждена кадрами объективного контроля, видео передано в распоряжение агентства РИА Новости.
