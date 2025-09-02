https://ria.ru/20250902/spetsoperatsiya-2038967618.html

Российские военные уничтожили спрятанный танк ВСУ

КУРСК, 2 сен - РИА Новости. Расчет ударных БПЛА группировки войск "Север", участвуя в расширении буферной зоны в Сумской области Украины, выявил и уничтожил защищенный от дронов танк Т-64 "Булат" ВСУ, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным "Витязь". "Расчет ударных БПЛА группировки войск "Север", участвуя в расширении буферной зоны в Сумской области, выявил и уничтожил украинский танк Т-64 "Булат". Бронемашина была оснащена пассивной антидроновой защитой, хорошо замаскирована и спрятана в лесу. Несмотря на все это, оператор FPV-дрона ВС РФ, умело маневрируя между веток и деревьев, обнаружил и уничтожил цель", - сообщил РИА Новости офицер группировки "Север" с позывным "Витязь". Ликвидация танка подтверждена кадрами объективного контроля, видео передано в распоряжение агентства РИА Новости.

