Путин не исключил сотрудничество на Запорожской АЭС с США и Украиной

Путин не исключил сотрудничество на Запорожской АЭС с США и Украиной - РИА Новости, 02.09.2025

Путин не исключил сотрудничество на Запорожской АЭС с США и Украиной

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьером Словакии Робертом Фицо не исключил, что сотрудничество на Запорожской АЭС может вестись в трехстороннем... РИА Новости, 02.09.2025

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьером Словакии Робертом Фицо не исключил, что сотрудничество на Запорожской АЭС может вестись в трехстороннем формате с США и Украиной."То же самое, кстати, касается и украинской стороны, на Запорожской станции, если сложатся благоприятные обстоятельства, мы обсуждали это с американскими нашими коллегами, мы можем даже втроем на Запорожской атомной электростанции поработать", - сказал Путин в ходе встречи.

2025

