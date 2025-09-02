https://ria.ru/20250902/sochi-2039210724.html

В Сочи прокуратура проверят информацию об инциденте с ребенком в аквапарке

происшествия

сочи

краснодарский край

СОЧИ, 2 сен – РИА Новости. Прокуратура Лазаревского района города Сочи проверяет информацию об инциденте с ребёнком в аквапарке на территории отеля "Акваград", сообщили в прокуратуре Краснодарского края. Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что четырехлетняя девочка якобы едва не задохнулась от большого потока пены во время пенной вечеринки у бассейна в сочинском отеле. В соцсетях также упоминается, что медработник в отеле не смог помочь девочке, и мама самостоятельно лечила ребёнка после происшествия. "Прокуратурой Лазаревского района города Сочи организована проверка информации, размещенной в социальных сетях, о произошедшем инциденте с ребенком в аквапарке на территории отеля "Акваград", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что меры прокурорского реагирования будут приняты при наличии оснований.

сочи

краснодарский край

происшествия, сочи, краснодарский край