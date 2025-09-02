Рейтинг@Mail.ru
В Сочи прокуратура проверят информацию об инциденте с ребенком в аквапарке - РИА Новости, 02.09.2025
21:45 02.09.2025
В Сочи прокуратура проверят информацию об инциденте с ребенком в аквапарке
В Сочи прокуратура проверят информацию об инциденте с ребенком в аквапарке - РИА Новости, 02.09.2025
В Сочи прокуратура проверят информацию об инциденте с ребенком в аквапарке
Прокуратура Лазаревского района города Сочи проверяет информацию об инциденте с ребёнком в аквапарке на территории отеля "Акваград", сообщили в прокуратуре... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T21:45:00+03:00
2025-09-02T21:45:00+03:00
СОЧИ, 2 сен – РИА Новости. Прокуратура Лазаревского района города Сочи проверяет информацию об инциденте с ребёнком в аквапарке на территории отеля "Акваград", сообщили в прокуратуре Краснодарского края. Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что четырехлетняя девочка якобы едва не задохнулась от большого потока пены во время пенной вечеринки у бассейна в сочинском отеле. В соцсетях также упоминается, что медработник в отеле не смог помочь девочке, и мама самостоятельно лечила ребёнка после происшествия. "Прокуратурой Лазаревского района города Сочи организована проверка информации, размещенной в социальных сетях, о произошедшем инциденте с ребенком в аквапарке на территории отеля "Акваград", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что меры прокурорского реагирования будут приняты при наличии оснований.
происшествия, сочи, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Краснодарский край
В Сочи прокуратура проверят информацию об инциденте с ребенком в аквапарке

В Сочи прокуратура проверяет информацию об инциденте с ребенком на пенном шоу

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
СОЧИ, 2 сен – РИА Новости. Прокуратура Лазаревского района города Сочи проверяет информацию об инциденте с ребёнком в аквапарке на территории отеля "Акваград", сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что четырехлетняя девочка якобы едва не задохнулась от большого потока пены во время пенной вечеринки у бассейна в сочинском отеле. В соцсетях также упоминается, что медработник в отеле не смог помочь девочке, и мама самостоятельно лечила ребёнка после происшествия.
"Прокуратурой Лазаревского района города Сочи организована проверка информации, размещенной в социальных сетях, о произошедшем инциденте с ребенком в аквапарке на территории отеля "Акваград", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что меры прокурорского реагирования будут приняты при наличии оснований.
Спасатели ищут 58-летнего альпиниста, пропавшего в горах Сочи
Спасатели ищут 58-летнего альпиниста, пропавшего в горах Сочи
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
