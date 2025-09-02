https://ria.ru/20250902/smi-2039220512.html

Комиссар ЕС по торговле удержал ЕК от штрафа в отношении Google, пишут СМИ

Комиссар ЕС по торговле удержал ЕК от штрафа в отношении Google, пишут СМИ - РИА Новости, 02.09.2025

Комиссар ЕС по торговле удержал ЕК от штрафа в отношении Google, пишут СМИ

Комиссар Евросоюза по торговле Марош Шефчович "в последний момент" удержал Еврокомиссию от штрафа в отношении американской технологической корпорации Google за... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T23:43:00+03:00

2025-09-02T23:43:00+03:00

2025-09-02T23:43:00+03:00

в мире

сша

европа

марош шефчович

дональд трамп

евросоюз

google

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915392187_588:0:2804:1246_1920x0_80_0_0_8e44123f88174f63c4ac4b146017116a.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Комиссар Евросоюза по торговле Марош Шефчович "в последний момент" удержал Еврокомиссию от штрафа в отношении американской технологической корпорации Google за рекламную политику на фоне опасений ЕС о возможном усилении давления США на Европу, пишет издание Politico со ссылкой на осведомленные источники. Источники заявили изданию, что в понедельник Google должно было ожидать судебное решение по четырехлетнему расследованию ЕС в отношении рекламных технологий корпорации. Отмечается, что дело затрагивало саму суть бизнес-модели компании, связанной с размещением онлайн-рекламы. "Комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович... в последнюю минуту вмешался, чтобы остановить наложение Еврокомиссией штрафа на американского технологического гиганта Google за его практику размещения поисковой рекламы, (это произошло - ред.) на фоне постоянных торговых угроз со стороны президента США Дональда Трампа", - говорится в статье. Издание отмечает, что решение воздержаться от штрафования Google было принято на фоне растущего в Европе страха перед усилением Трампом давления на Европу после заключения торгового соглашения в июле. При этом Шефчович, подчеркивается в статье, отменил вынесение решения по Google, пойдя против планов комиссара ЕС по вопросам конкуренции Терезы Риберы. В конце августа США и ЕС объявили, что достигли рамочного соглашения по торговле. Это соглашение предусматривает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, в то время как США сохранят 15% пошлину на большую часть европейских товаров. ЕС также намерен закупить у США СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские ИИ-чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. ЕС ещё планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США.

https://ria.ru/20250902/sud-2039106332.html

https://ria.ru/20250902/sud-2039156471.html

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, европа, марош шефчович, дональд трамп, евросоюз, google, еврокомиссия