СМИ: Трамп намерен обвинить Европу в срыве мирных инициатив по Украине

СМИ: Трамп намерен обвинить Европу в срыве мирных инициатив по Украине

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы обвинить европейцев в создании препятствий для его мирной инициативы по Украине, сообщила газета Times со ссылкой на неназванные источники в Белом доме. "Трамп возлагает вину на европейцев за то, что они поощряют Киев упорствовать в ожидании "лучших условий" мира", — рассказали собеседники издания.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва признательна Трампу за усилия по мирному урегулированию ситуации на Украине, действия американского лидера в этом направлении трудно переоценить. При этом, комментируя позицию западноевропейских лидеров, представитель Кремля отметил, что партия войны в ЕС сохраняет свой основной тренд и "не унимается". По его словам, это ярко контрастирует с подходом президента России Владимира Путина и Трампа. Переговоры по УкраинеПутин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска). Они обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно.По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.Путин заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в долгосрочном урегулировании ситуации.Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором подчеркнул, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.

