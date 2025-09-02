https://ria.ru/20250902/smi-2039207264.html

СМИ сообщили, что президент Индонезии прилетит в Китай

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто возобновил свой визит в Китай на празднование 80-летия победы над милитаристской Японией, несмотря на беспорядки в стране, сообщает портал Tempo со ссылкой на источники. Ранее госсекретарь Индонезии Прасетио Хади сообщал, что Субианто в связи с беспорядками в стране отменил запланированный визит на масштабный военный парад в Китае по случаю празднования 80-летия победы в войне против японских захватчиков. "Несмотря на продолжающиеся общенациональные демонстрации, президент Прабово Субианто собирается вылететь в Китай вечером 2 сентября 2025 года", - пишет портал. Согласно источникам, Прабово вылетит с военно-воздушной базы Халим Перданакусума в Джакарте. В конце августа в Джакарте и по всей Индонезии прошли многотысячные протесты против надбавок парламентариям. Во время протестов погиб 21-летний водитель мотоциклетного такси, которого задавила полицейская машина - тогда гнев демонстрантов переключился на полицию. Президент Индонезии Прабово Субианто 31 августа частично согласился с требованиями протестующих, отменив надбавки для парламентариев. Китай 3 сентября проведет масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Торжественные мероприятия на площади Тяньаньмэнь, включая военный парад, начнутся в среду в 9 утра (04.00 мск).

