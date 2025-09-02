https://ria.ru/20250902/smi-2039021744.html
Протаранившего ворота генконсульства России в Сиднее оставили под стражей
Протаранившего ворота генконсульства России в Сиднее оставили под стражей - РИА Новости, 02.09.2025
Протаранившего ворота генконсульства России в Сиднее оставили под стражей
Мужчина, который в понедельник протаранил ворота генерального консульства РФ в Сиднее, оставлен под стражей по решению суда, он не подал ходатайство об... РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Мужчина, который в понедельник протаранил ворота генерального консульства РФ в Сиднее, оставлен под стражей по решению суда, он не подал ходатайство об освобождении под залог, сообщает новостной портал news.com.au. Ранее полиция штата Новый Южный Уэльс сообщала, что мужчина должен явиться в отделение по вопросам залога местного суда Сиднея во вторник, 2 сентября. "Мужчина, который предположительно протаранил ворота генерального консульства РФ в Сиднее останется под стражей по решению суда", - пишет портал. Отмечается, что во вторник утром 39-летний обвиняемый Рими Абрахам не стал подавать ходатайство об освобождении под залог. Генеральное консульство РФ в Сиднее в понедельник сообщило, что неизвестный водитель на внедорожнике, не подчинившись требованию полиции разблокировать въезд в генконсульство и выйти из машины, преднамеренно протаранил ворота учреждения. Позже правонарушитель был задержан и арестован. Сотрудники генконсульства не пострадали, диппредставительство продолжило работать в штатном режиме. Вместе с тем полиция сообщила о двух пострадавших сотрудниках. По информации полиции штата Новый Южный Уэльс, мужчине предъявлен ряд обвинений, включая сопротивление полиции, порчу имущества и владение оружием в публичном месте.
