СМИ раскрыли причину слухов о состоянии здоровья Трампа

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Слухи об ухудшении здоровья президента США Дональда Трампа начали распространяться после сообщений о перекрытии дорог возле Национального военного госпиталя имени Уолтера Рида, где проходят лечение сотрудники Белого дома, сообщила газета Metro.Издание отметило, что пользователи соцсети X заявляли о блокировке дороги около госпиталя в Вашингтоне. Подчеркивается, что именно туда Трамп был госпитализирован в 2020 году с диагнозом COVID-19."Газете Metro не удалось найти никаких доказательств, подтверждающих, что эти перекрытия действительно имели место", — говорится в статье.В понедельник Трамп опроверг слухи о проблемах со здоровьем и заявил на своей странице в социальной сети Truth Social, что чувствует себя лучше, чем когда-либо.

