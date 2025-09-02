Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли причину слухов о состоянии здоровья Трампа - РИА Новости, 02.09.2025
20:53 02.09.2025
СМИ раскрыли причину слухов о состоянии здоровья Трампа
Слухи об ухудшении здоровья президента США Дональда Трампа начали распространяться после сообщений о перекрытии дорог возле Национального военного госпиталя...
в мире
сша
дональд трамп
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Слухи об ухудшении здоровья президента США Дональда Трампа начали распространяться после сообщений о перекрытии дорог возле Национального военного госпиталя имени Уолтера Рида, где проходят лечение сотрудники Белого дома, сообщила газета Metro.Издание отметило, что пользователи соцсети X заявляли о блокировке дороги около госпиталя в Вашингтоне. Подчеркивается, что именно туда Трамп был госпитализирован в 2020 году с диагнозом COVID-19."Газете Metro не удалось найти никаких доказательств, подтверждающих, что эти перекрытия действительно имели место", — говорится в статье.В понедельник Трамп опроверг слухи о проблемах со здоровьем и заявил на своей странице в социальной сети Truth Social, что чувствует себя лучше, чем когда-либо.
сша
СМИ раскрыли причину слухов о состоянии здоровья Трампа

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Слухи об ухудшении здоровья президента США Дональда Трампа начали распространяться после сообщений о перекрытии дорог возле Национального военного госпиталя имени Уолтера Рида, где проходят лечение сотрудники Белого дома, сообщила газета Metro.
Издание отметило, что пользователи соцсети X заявляли о блокировке дороги около госпиталя в Вашингтоне. Подчеркивается, что именно туда Трамп был госпитализирован в 2020 году с диагнозом COVID-19.
"Газете Metro не удалось найти никаких доказательств, подтверждающих, что эти перекрытия действительно имели место", — говорится в статье.
В понедельник Трамп опроверг слухи о проблемах со здоровьем и заявил на своей странице в социальной сети Truth Social, что чувствует себя лучше, чем когда-либо.
