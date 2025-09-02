Рейтинг@Mail.ru
Большинство словаков одобрили встречу Фицо с Путиным, сообщают СМИ
20:43 02.09.2025
Большинство словаков одобрили встречу Фицо с Путиным, сообщают СМИ
в мире
словакия
пекин
россия
роберт фицо
владимир путин
БРАТИСЛАВА, 2 сен - РИА Новости. Большинство участников голосования на сайте словацкого телеканала ТА3 положительно оценили встречу премьер-министра Словакии Роберта Фицо с президентом РФ Владимиром Путиным, следует из результатов опроса. Фицо и Путин во вторник провели встречу в Пекине. Корреспондент РИА Новости сообщал, что она продолжалась 1,5 часа. Переговоры начались с участием делегаций, а затем продолжились в формате тет-а-тет. "Это правильный шаг. Словакия должна вести диалог со всеми державами - 77,48%", - говорится в сообщении на сайте телеканала во вторник. С мнением, что Фицо встречей с российским президентом ослабляет позиции Словакии в Европейском союзе, согласны 21,16% участников голосования. Четкого мнения о состоявшихся в Пекине переговорах не имеют 1,35% проголосовавших. Всего участие в опросе приняли 1772 человека. Фицо после встречи с Путиным сообщил, что российский лидер проинформировал его о переговорах с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске и о перспективе завершения украинского конфликта. По словам Фицо, он сделал несколько выводов из этого важного разговора, которые намерен в пятницу озвучить Владимиру Зеленскому.
словакия
пекин
россия
БРАТИСЛАВА, 2 сен - РИА Новости. Большинство участников голосования на сайте словацкого телеканала ТА3 положительно оценили встречу премьер-министра Словакии Роберта Фицо с президентом РФ Владимиром Путиным, следует из результатов опроса.
Фицо и Путин во вторник провели встречу в Пекине. Корреспондент РИА Новости сообщал, что она продолжалась 1,5 часа. Переговоры начались с участием делегаций, а затем продолжились в формате тет-а-тет.
"Это правильный шаг. Словакия должна вести диалог со всеми державами - 77,48%", - говорится в сообщении на сайте телеканала во вторник.
С мнением, что Фицо встречей с российским президентом ослабляет позиции Словакии в Европейском союзе, согласны 21,16% участников голосования. Четкого мнения о состоявшихся в Пекине переговорах не имеют 1,35% проголосовавших. Всего участие в опросе приняли 1772 человека.
Фицо после встречи с Путиным сообщил, что российский лидер проинформировал его о переговорах с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске и о перспективе завершения украинского конфликта. По словам Фицо, он сделал несколько выводов из этого важного разговора, которые намерен в пятницу озвучить Владимиру Зеленскому.
