Рейтинг@Mail.ru
Премьер Словакии заявил о заинтересованности в поставках российского газа - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/slovakija-2039056290.html
Премьер Словакии заявил о заинтересованности в поставках российского газа
Премьер Словакии заявил о заинтересованности в поставках российского газа - РИА Новости, 02.09.2025
Премьер Словакии заявил о заинтересованности в поставках российского газа
Словакия заинтересована в продолжении поставок российских газа и нефти, заявил премьер Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T12:46:00+03:00
2025-09-02T12:46:00+03:00
в мире
словакия
россия
роберт фицо
владимир путин
westinghouse electric
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906699020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de0d42affa80d96d35a3b90f315db15a.jpg
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Словакия заинтересована в продолжении поставок российских газа и нефти, заявил премьер Словакии Роберт Фицо. "Мы хотим сотрудничать и в дальнейшем в энергетической области. Мы заинтересованы в поставках российских газа, нефти. Мы также заинтересованы в сотрудничестве в других областях", - сказал Фицо на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что Словакия намерена построить новый реактор на АЭС, не уточнив о какой из двух действующих в стране станций идет речь. Фицо пояснил, что Словакия ведет переговоры с американской компанией Westinghouse. "Все реакторы, которые есть в Словакии, они все советского или российского производства. Атомная энергетика в Словакии производит больше половины потребления. И я был бы очень рад, если бы (существовало - ред.) российско-американское сотрудничество в этой области", - добавил Фицо.
https://ria.ru/20250902/politika-2039048213.html
словакия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906699020_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_746c47ed2ab008795e42ad41fe0ddbd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, россия, роберт фицо, владимир путин, westinghouse electric
В мире, Словакия, Россия, Роберт Фицо, Владимир Путин, Westinghouse Electric
Премьер Словакии заявил о заинтересованности в поставках российского газа

Фицо: Словакия заинтересована в поставках российского газа и нефти

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Словакия заинтересована в продолжении поставок российских газа и нефти, заявил премьер Словакии Роберт Фицо.
"Мы хотим сотрудничать и в дальнейшем в энергетической области. Мы заинтересованы в поставках российских газа, нефти. Мы также заинтересованы в сотрудничестве в других областях", - сказал Фицо на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он отметил, что Словакия намерена построить новый реактор на АЭС, не уточнив о какой из двух действующих в стране станций идет речь. Фицо пояснил, что Словакия ведет переговоры с американской компанией Westinghouse.
"Все реакторы, которые есть в Словакии, они все советского или российского производства. Атомная энергетика в Словакии производит больше половины потребления. И я был бы очень рад, если бы (существовало - ред.) российско-американское сотрудничество в этой области", - добавил Фицо.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Путин отметил независимую внешнюю политику Словакии
Вчера, 12:23
 
В миреСловакияРоссияРоберт ФицоВладимир ПутинWestinghouse Electric
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала