Премьер Словакии заявил о заинтересованности в поставках российского газа
Премьер Словакии заявил о заинтересованности в поставках российского газа - РИА Новости, 02.09.2025
Премьер Словакии заявил о заинтересованности в поставках российского газа
Словакия заинтересована в продолжении поставок российских газа и нефти, заявил премьер Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T12:46:00+03:00
2025-09-02T12:46:00+03:00
2025-09-02T12:46:00+03:00
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Словакия заинтересована в продолжении поставок российских газа и нефти, заявил премьер Словакии Роберт Фицо. "Мы хотим сотрудничать и в дальнейшем в энергетической области. Мы заинтересованы в поставках российских газа, нефти. Мы также заинтересованы в сотрудничестве в других областях", - сказал Фицо на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что Словакия намерена построить новый реактор на АЭС, не уточнив о какой из двух действующих в стране станций идет речь. Фицо пояснил, что Словакия ведет переговоры с американской компанией Westinghouse. "Все реакторы, которые есть в Словакии, они все советского или российского производства. Атомная энергетика в Словакии производит больше половины потребления. И я был бы очень рад, если бы (существовало - ред.) российско-американское сотрудничество в этой области", - добавил Фицо.
