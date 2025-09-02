https://ria.ru/20250902/sklad-2039077681.html

Спецназ Росгвардии уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

Спецназ Росгвардии уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 02.09.2025

Спецназ Росгвардии уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

Спецназовцы Росгвардии в ходе воздушной разведки в Харьковской области нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ, уничтожив все выявленные цели, в том... РИА Новости, 02.09.2025

специальная военная операция на украине

харьковская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Спецназовцы Росгвардии в ходе воздушной разведки в Харьковской области нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ, уничтожив все выявленные цели, в том числе склад боеприпасов противника, сообщили в пресс-службе Росгвардии. "В ходе воздушной разведки на харьковском направлении оператор БПЛА белгородского спецназа Росгвардии в одном из населенных пунктов обнаружил минометный расчет и расположение личного состава на территории частного домовладения", - говорится в сообщении ведомства. Кадры налета на расположение противника, запечатленные дронами, появились на сайтах Росгвардии. В ведомстве отметили, что с помощью FPV-дронов росгвардейцы успешно нанесли огневое поражение выявленным целям противника. Средствами объективного контроля было зафиксировано уничтожение минометного расчета, пункта временной дислокации ВСУ. Детонация боекомплекта в помещении склада продолжалась в течение трёх часов, добавили в Росгвардии.

харьковская область

2025

харьковская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф