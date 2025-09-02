Рейтинг@Mail.ru
Спецназ Росгвардии уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:36 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/sklad-2039077681.html
Спецназ Росгвардии уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
Спецназ Росгвардии уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 02.09.2025
Спецназ Росгвардии уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
Спецназовцы Росгвардии в ходе воздушной разведки в Харьковской области нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ, уничтожив все выявленные цели, в том... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T13:36:00+03:00
2025-09-02T13:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967894805_0:161:3047:1875_1920x0_80_0_0_53c3b4167e8a17ed41f4b12d22aff800.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Спецназовцы Росгвардии в ходе воздушной разведки в Харьковской области нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ, уничтожив все выявленные цели, в том числе склад боеприпасов противника, сообщили в пресс-службе Росгвардии. "В ходе воздушной разведки на харьковском направлении оператор БПЛА белгородского спецназа Росгвардии в одном из населенных пунктов обнаружил минометный расчет и расположение личного состава на территории частного домовладения", - говорится в сообщении ведомства. Кадры налета на расположение противника, запечатленные дронами, появились на сайтах Росгвардии. В ведомстве отметили, что с помощью FPV-дронов росгвардейцы успешно нанесли огневое поражение выявленным целям противника. Средствами объективного контроля было зафиксировано уничтожение минометного расчета, пункта временной дислокации ВСУ. Детонация боекомплекта в помещении склада продолжалась в течение трёх часов, добавили в Росгвардии.
https://ria.ru/20250902/fedorovka-2039058176.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967894805_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_b5fc3be40991c2b3231598f50977a56d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Спецназ Росгвардии уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

Росгвардия уничтожила пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Спецназовцы Росгвардии в ходе воздушной разведки в Харьковской области нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ, уничтожив все выявленные цели, в том числе склад боеприпасов противника, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
"В ходе воздушной разведки на харьковском направлении оператор БПЛА белгородского спецназа Росгвардии в одном из населенных пунктов обнаружил минометный расчет и расположение личного состава на территории частного домовладения", - говорится в сообщении ведомства.
Кадры налета на расположение противника, запечатленные дронами, появились на сайтах Росгвардии.
В ведомстве отметили, что с помощью FPV-дронов росгвардейцы успешно нанесли огневое поражение выявленным целям противника. Средствами объективного контроля было зафиксировано уничтожение минометного расчета, пункта временной дислокации ВСУ.
Детонация боекомплекта в помещении склада продолжалась в течение трёх часов, добавили в Росгвардии.
Российский военный у зенитного ракетного комплекса Тор М-1 - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
ВС России освободили Федоровку в ДНР
Вчера, 12:52
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала