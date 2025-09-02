Спецназ Росгвардии уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

https://ria.ru/20250902/sklad-2039077681.html
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Спецназовцы Росгвардии в ходе воздушной разведки в Харьковской области нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ, уничтожив все выявленные цели, в том числе склад боеприпасов противника, сообщили в пресс-службе Росгвардии. "В ходе воздушной разведки на харьковском направлении оператор БПЛА белгородского спецназа Росгвардии в одном из населенных пунктов обнаружил минометный расчет и расположение личного состава на территории частного домовладения", - говорится в сообщении ведомства. Кадры налета на расположение противника, запечатленные дронами, появились на сайтах Росгвардии. В ведомстве отметили, что с помощью FPV-дронов росгвардейцы успешно нанесли огневое поражение выявленным целям противника. Средствами объективного контроля было зафиксировано уничтожение минометного расчета, пункта временной дислокации ВСУ. Детонация боекомплекта в помещении склада продолжалась в течение трёх часов, добавили в Росгвардии.
