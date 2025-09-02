https://ria.ru/20250902/sk-2039012228.html
В Удмуртии троих подростков обвинили в подготовке теракта на предприятии
В Удмуртии троих подростков обвинили в подготовке теракта на предприятии - РИА Новости, 02.09.2025
В Удмуртии троих подростков обвинили в подготовке теракта на предприятии
В Ижевске арестовали троих подростков, которые пытались заложить взрывное устройство у проходной одного из оборонных предприятий, сообщила журналистам... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T09:49:00+03:00
2025-09-02T09:49:00+03:00
2025-09-02T11:20:00+03:00
россия
ижевск
украина
светлана петренко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039016060_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1dc557fa81987896ba9cba481aff4a44.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В Ижевске арестовали троих подростков, которые пытались заложить взрывное устройство у проходной одного из оборонных предприятий, сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко. "Следственным комитетом России в Удмуртской Республике совместно с региональным управлением ФСБ пресечена преступная деятельность троих несовершеннолетних, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 205 ("Покушение на террористический акт)", — сказала она. По словам Петренко, подросткам 15, 16 и 17 лет. В июле они в поисках быстрого заработка вступили в мессенджере в контакт, предположительно c представителем украинских спецслужб. Он дал им задание совершить теракт на объекте ВПК в Ижевске. Затем двое подростком получили самодельную бомбу и хранили ее у одного из них дома. В августе сотрудники ФСБ задержали всех троих при попытке заложить бомбу у проходной. Суд отправил подростков под арест, уточнила Петренко.
https://ria.ru/20250731/zaderzhanie-2032561697.html
https://ria.ru/20250729/zaderzhanie-2032079661.html
россия
ижевск
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039016060_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5bb92cbbe47dcaa5dc22885ce0ed9969.jpg
Допрос одного из подростков, пытавшихся устроить теракт в Ижевске
Трое подростков пытались устроить теракт на предприятии в Ижевске, предположительно, по заданию спецслужб Украины. Как сообщили в СК, несовершеннолетние (15,16 и 17 лет) пытались заложить взрывное устройство у проходной. Они арестованы.
2025-09-02T09:49
true
PT0M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ижевск, украина, светлана петренко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), безопасность
Россия, Ижевск, Украина, Светлана Петренко, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность
В Удмуртии троих подростков обвинили в подготовке теракта на предприятии
Трое подростков попытались устроить теракт на предприятии ОПК в Ижевске