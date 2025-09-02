https://ria.ru/20250902/sk-2039012228.html

В Удмуртии троих подростков обвинили в подготовке теракта на предприятии

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В Ижевске арестовали троих подростков, которые пытались заложить взрывное устройство у проходной одного из оборонных предприятий, сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко. "Следственным комитетом России в Удмуртской Республике совместно с региональным управлением ФСБ пресечена преступная деятельность троих несовершеннолетних, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 205 ("Покушение на террористический акт)", — сказала она. По словам Петренко, подросткам 15, 16 и 17 лет. В июле они в поисках быстрого заработка вступили в мессенджере в контакт, предположительно c представителем украинских спецслужб. Он дал им задание совершить теракт на объекте ВПК в Ижевске. Затем двое подростком получили самодельную бомбу и хранили ее у одного из них дома. В августе сотрудники ФСБ задержали всех троих при попытке заложить бомбу у проходной. Суд отправил подростков под арест, уточнила Петренко.

