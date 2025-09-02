Рейтинг@Mail.ru
В Удмуртии троих подростков обвинили в подготовке теракта на предприятии - РИА Новости, 02.09.2025
09:49 02.09.2025 (обновлено: 11:20 02.09.2025)
В Удмуртии троих подростков обвинили в подготовке теракта на предприятии
В Удмуртии троих подростков обвинили в подготовке теракта на предприятии - РИА Новости, 02.09.2025
В Удмуртии троих подростков обвинили в подготовке теракта на предприятии
В Ижевске арестовали троих подростков, которые пытались заложить взрывное устройство у проходной одного из оборонных предприятий, сообщила журналистам... РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В Ижевске арестовали троих подростков, которые пытались заложить взрывное устройство у проходной одного из оборонных предприятий, сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко. "Следственным комитетом России в Удмуртской Республике совместно с региональным управлением ФСБ пресечена преступная деятельность троих несовершеннолетних, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 205 ("Покушение на террористический акт)", — сказала она. По словам Петренко, подросткам 15, 16 и 17 лет. В июле они в поисках быстрого заработка вступили в мессенджере в контакт, предположительно c представителем украинских спецслужб. Он дал им задание совершить теракт на объекте ВПК в Ижевске. Затем двое подростком получили самодельную бомбу и хранили ее у одного из них дома. В августе сотрудники ФСБ задержали всех троих при попытке заложить бомбу у проходной. Суд отправил подростков под арест, уточнила Петренко.
Новости
Допрос одного из подростков, пытавшихся устроить теракт в Ижевске
Трое подростков пытались устроить теракт на предприятии ОПК в Ижевске, предположительно, по заданию спецслужб Украины. Как сообщили в СК, несовершеннолетние (15,16 и 17 лет) пытались заложить взрывное устройство у проходной. Они арестованы.
В Удмуртии троих подростков обвинили в подготовке теракта на предприятии

Трое подростков попытались устроить теракт на предприятии ОПК в Ижевске

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В Ижевске арестовали троих подростков, которые пытались заложить взрывное устройство у проходной одного из оборонных предприятий, сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.
"Следственным комитетом России в Удмуртской Республике совместно с региональным управлением ФСБ пресечена преступная деятельность троих несовершеннолетних, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 205 ("Покушение на террористический акт)", — сказала она.
По словам Петренко, подросткам 15, 16 и 17 лет. В июле они в поисках быстрого заработка вступили в мессенджере в контакт, предположительно c представителем украинских спецслужб. Он дал им задание совершить теракт на объекте ВПК в Ижевске.
Затем двое подростком получили самодельную бомбу и хранили ее у одного из них дома. В августе сотрудники ФСБ задержали всех троих при попытке заложить бомбу у проходной.
Суд отправил подростков под арест, уточнила Петренко.
