МВД прокомментировало информацию о штрафе машине, где за рулем сидела корги
13:52 02.09.2025 (обновлено: 13:56 02.09.2025)
МВД прокомментировало информацию о штрафе машине, где за рулем сидела корги
МВД прокомментировало информацию о штрафе машине, где за рулем сидела корги - РИА Новости, 02.09.2025
МВД прокомментировало информацию о штрафе машине, где за рулем сидела корги
Информации о штрафе за превышение скорости машины, за рулем которой якобы едет корги, на Щёлковском шоссе в Подмосковье не поступало от ГАИ, сообщили РИА... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T13:52:00+03:00
2025-09-02T13:56:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
гибдд мвд рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Информации о штрафе за превышение скорости машины, за рулем которой якобы едет корги, на Щёлковском шоссе в Подмосковье не поступало от ГАИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ по Московской области. Ранее в сети стала расходиться фотография штрафа за превышение скорости автомобиля, за рулем которого якобы едет корги. При этом, судя по информации на фотографии, машина разогналось до 187 километров в час на Щёлковском шоссе. "Информации по подобному случаю не поступало", - рассказали в пресс-службе.
московская область (подмосковье)
2025
происшествия, московская область (подмосковье), гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), ГИБДД МВД РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД прокомментировало информацию о штрафе машине, где за рулем сидела корги

МВД опровергло сообщения о штрафе за превышение скорости машине с корги за рулем

Кадр с корги за рулем автомобиля, опубликованный в соцсетях
Кадр с корги за рулем автомобиля, опубликованный в соцсетях - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Кадр с корги за рулем автомобиля, опубликованный в соцсетях
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Информации о штрафе за превышение скорости машины, за рулем которой якобы едет корги, на Щёлковском шоссе в Подмосковье не поступало от ГАИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ по Московской области.
Ранее в сети стала расходиться фотография штрафа за превышение скорости автомобиля, за рулем которого якобы едет корги. При этом, судя по информации на фотографии, машина разогналось до 187 километров в час на Щёлковском шоссе.
"Информации по подобному случаю не поступало", - рассказали в пресс-службе.
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ГИБДД МВД РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
