МВД прокомментировало информацию о штрафе машине, где за рулем сидела корги

2025-09-02T13:52:00+03:00
2025-09-02T13:52:00+03:00
2025-09-02T13:56:00+03:00
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Информации о штрафе за превышение скорости машины, за рулем которой якобы едет корги, на Щёлковском шоссе в Подмосковье не поступало от ГАИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ по Московской области. Ранее в сети стала расходиться фотография штрафа за превышение скорости автомобиля, за рулем которого якобы едет корги. При этом, судя по информации на фотографии, машина разогналось до 187 километров в час на Щёлковском шоссе. "Информации по подобному случаю не поступало", - рассказали в пресс-службе.
