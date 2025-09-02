https://ria.ru/20250902/shtraf-2039026834.html

Защита замглавы "Ельцин Центра" обжаловала штраф

Защита замглавы "Ельцин Центра" обжаловала штраф

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен – РИА Новости. Защита первого заместителя исполнительного директора "Ельцин Центра" Людмилы Телень обжаловала ее штраф по административному делу о дискредитации Вооруженных сил России, подтвердили РИА Новости в пресс-службе Верх-Исетского суда. В понедельник в объединенной пресс-службе судов региона агентству сообщили, что решение о штрафе Телень вступило в законную силу, апелляционных жалоб в инстанцию не поступило, процессуальный срок на обжалование истек. "В Верх-Исетский суд поступила жалоба от адвоката Телень. Отправили 29 августа из Москвы "Почтой России", - сообщили в суде. Пресс-секретарь "Ельцин Центра" Елена Володарская в свою очередь сообщила РИА Новости, что отправка апелляционной жалобы "состоялась в отведенный на это срок, так что все требования соблюдены". Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 20 августа оштрафовал на 45 тысяч рублей Телень по административному делу о дискредитации Вооруженных сил России. Адвокат Телень, Михаил Бирюков, уточнял на заседании, что судят его подзащитную за репост антивоенного лозунга Татьяны Юмашевой в соцсети от 25 февраля 2022 года. Пост замглавы "Ельцин Центра" был сделан в Москве, в мае 2025 года он был удален, говорил адвокат. Вину Телень не признает, решение суда о штрафе планировали обжаловать. Ранее на заседании Бирюков настаивал на том, что необходимо передать материалы на Телень в Москву по месту ее жительства и совершения правонарушения, которое ей вменяли, или закрыть дело из-за истечения сроков давности, однако судья Екатерина Гейгер в этих ходатайствах отказала. Адвокат в перерывах на процессе заявлял журналистам, что данный репост "был эмоциональной реакцией" Телень, а подзащитная не пришла на суд, так как находится в Москве и не имела возможности поменять рабочие планы. Информация о том, что правонарушение совершено в Екатеринбурге, являются недостоверными, подчеркивал защитник. В объединенной пресс-службе судов региона 14 августа сообщили агентству, что в отношении Телень поступили материалы в Верх-Исетский суд столицы Урала по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). "Ельцин Центр" – общественный культурный и образовательный центр, который был открыт в Екатеринбурге в 2015 году.

