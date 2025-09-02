Рейтинг@Mail.ru
День знаний Тюменская область отметила открытием двух школ
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
14:24 02.09.2025
День знаний Тюменская область отметила открытием двух школ
День знаний Тюменская область отметила открытием двух школ - РИА Новости, 02.09.2025
День знаний Тюменская область отметила открытием двух школ
Крупную школу в городе Тюмени и школу-интернат для детей с нарушениями слуха и речи в городе Ишиме Тюменской области после масштабных капитальных ремонтов... РИА Новости, 02.09.2025
ТЮМЕНЬ, 2 сен - РИА Новости. Крупную школу в городе Тюмени и школу-интернат для детей с нарушениями слуха и речи в городе Ишиме Тюменской области после масштабных капитальных ремонтов открыли в Тюменской области 1 сентября, сообщается на сайте правительства региона. "Средняя школа № 22 открылась в Тюмени в День знаний после капитального ремонта. Капремонт здания выполнен в рамках регионального проекта "Все лучшее детям" нацпроекта "Молодежь и дети". 1 сентября открылась и школа-интернат для детей с нарушениями слуха и речи в Ишиме. Здесь обучаются сто воспитанников из разных уголков Тюменской области", - говорится в сообщении. На открытии школы в Тюмени, в которой учатся более полутора тысяч детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, присутствовал губернатор Александр Моор. После осмотра здания он отметил, что теперь там созданы "самые современные условия для учебы и развития". В школе-интернате Ишима после реконструкции тоже стало больше возможностей для обучения - в школе появились новые классы с интерактивными панелями, обновлены учебники, создана спортивная площадка, благоустроена территория. В сообщении на сайте отмечается, что в этом учебном году состоится открытие ещё одной школы - в деревне Большой Краснояр Ярковского муниципального округа введут в эксплуатацию новое здание, в нем будут учиться 60 детей. Благодаря программе догазификации, которая реализуется в стране по поручению президента России Владимира Путина, для подключения школьной котельной построен подводящий газопровод. Комментируя обновление школ региона, Александр Моор в своем Тelegram-канале подчеркнул, что "в Тюменской области создаются условия, чтобы каждый ребенок учился в современных и комфортных школах, а День знаний оставался настоящим праздником".
тюменская область, александр моор, день знаний — 2025
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор, День знаний — 2025
День знаний Тюменская область отметила открытием двух школ

В День знаний в Тюменской области состоялось открытие двух школ

© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiyУченики на уроке в школе
Ученики на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
Ученики на уроке в школе. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 2 сен - РИА Новости. Крупную школу в городе Тюмени и школу-интернат для детей с нарушениями слуха и речи в городе Ишиме Тюменской области после масштабных капитальных ремонтов открыли в Тюменской области 1 сентября, сообщается на сайте правительства региона.
"Средняя школа № 22 открылась в Тюмени в День знаний после капитального ремонта. Капремонт здания выполнен в рамках регионального проекта "Все лучшее детям" нацпроекта "Молодежь и дети". 1 сентября открылась и школа-интернат для детей с нарушениями слуха и речи в Ишиме. Здесь обучаются сто воспитанников из разных уголков Тюменской области", - говорится в сообщении.
На открытии школы в Тюмени, в которой учатся более полутора тысяч детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, присутствовал губернатор Александр Моор. После осмотра здания он отметил, что теперь там созданы "самые современные условия для учебы и развития".
В школе-интернате Ишима после реконструкции тоже стало больше возможностей для обучения - в школе появились новые классы с интерактивными панелями, обновлены учебники, создана спортивная площадка, благоустроена территория.
В сообщении на сайте отмечается, что в этом учебном году состоится открытие ещё одной школы - в деревне Большой Краснояр Ярковского муниципального округа введут в эксплуатацию новое здание, в нем будут учиться 60 детей. Благодаря программе догазификации, которая реализуется в стране по поручению президента России Владимира Путина, для подключения школьной котельной построен подводящий газопровод.
Комментируя обновление школ региона, Александр Моор в своем Тelegram-канале подчеркнул, что "в Тюменской области создаются условия, чтобы каждый ребенок учился в современных и комфортных школах, а День знаний оставался настоящим праздником".
Тюменская область, Александр Моор, День знаний — 2025
 
 
