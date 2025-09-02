https://ria.ru/20250902/shkoly-2039099184.html

День знаний Тюменская область отметила открытием двух школ

День знаний Тюменская область отметила открытием двух школ - РИА Новости, 02.09.2025

День знаний Тюменская область отметила открытием двух школ

Крупную школу в городе Тюмени и школу-интернат для детей с нарушениями слуха и речи в городе Ишиме Тюменской области после масштабных капитальных ремонтов... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T14:24:00+03:00

2025-09-02T14:24:00+03:00

2025-09-02T14:24:00+03:00

тюменская область

тюменская область

александр моор

день знаний — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150868/32/1508683250_0:0:1808:1017_1920x0_80_0_0_c6dcb7659483fedaf861121f898d32e5.jpg

ТЮМЕНЬ, 2 сен - РИА Новости. Крупную школу в городе Тюмени и школу-интернат для детей с нарушениями слуха и речи в городе Ишиме Тюменской области после масштабных капитальных ремонтов открыли в Тюменской области 1 сентября, сообщается на сайте правительства региона. "Средняя школа № 22 открылась в Тюмени в День знаний после капитального ремонта. Капремонт здания выполнен в рамках регионального проекта "Все лучшее детям" нацпроекта "Молодежь и дети". 1 сентября открылась и школа-интернат для детей с нарушениями слуха и речи в Ишиме. Здесь обучаются сто воспитанников из разных уголков Тюменской области", - говорится в сообщении. На открытии школы в Тюмени, в которой учатся более полутора тысяч детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, присутствовал губернатор Александр Моор. После осмотра здания он отметил, что теперь там созданы "самые современные условия для учебы и развития". В школе-интернате Ишима после реконструкции тоже стало больше возможностей для обучения - в школе появились новые классы с интерактивными панелями, обновлены учебники, создана спортивная площадка, благоустроена территория. В сообщении на сайте отмечается, что в этом учебном году состоится открытие ещё одной школы - в деревне Большой Краснояр Ярковского муниципального округа введут в эксплуатацию новое здание, в нем будут учиться 60 детей. Благодаря программе догазификации, которая реализуется в стране по поручению президента России Владимира Путина, для подключения школьной котельной построен подводящий газопровод. Комментируя обновление школ региона, Александр Моор в своем Тelegram-канале подчеркнул, что "в Тюменской области создаются условия, чтобы каждый ребенок учился в современных и комфортных школах, а День знаний оставался настоящим праздником".

https://ria.ru/20250828/zhkkh-2038174718.html

https://ria.ru/20250828/matkapital-2038069790.html

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тюменская область, александр моор, день знаний — 2025