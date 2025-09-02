https://ria.ru/20250902/shkola-2039013166.html

В Смоленской области в микрорайоне Королевка открыли новую школу

Новую школу открыли в микрорайоне Королевка в областном центре в Смоленской области, в классы пришли более 1 тысячи учеников, сообщил губернатор региона Василий

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Новую школу открыли в микрорайоне Королевка в областном центре в Смоленской области, в классы пришли более 1 тысячи учеников, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Он уточнил, что учреждение стало частью образовательного комплекса "Академия детства", который включает две школы и два детских сада. Это корпус №1 — школа №40, корпус №2 — школа №41, дошкольный корпус №1 "Мальвинка", дошкольный корпус №2 "Веснушка". Строительство новой школы №41 началось в 2023 году в рамках национального проекта "Образование". Общий объем финансирования составил почти 1,3 миллиарда рублей, из которых свыше 580 миллионов было выделено из федерального бюджета. "Ранее единственным учебным заведением в быстрорастущем микрорайоне оставалась школа №40, где обучалось более 1,8 тысячи детей. Благодаря строительству нового трехэтажного здания удалось разгрузить учреждение. Теперь в школе №40 учатся 800 детей с 1 по 4 класс, а старшеклассники получают знания в новом корпусе", — написал Анохин в своем телеграм-канале. Он отметил, что в здании просторные классы с современным оборудованием, физкультурно-оздоровительный комплекс, творческие лаборатории и библиотека. Созданы все условия для комфортного и качественного обучения детей.

